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ДТП с гибелью двух полицейских в Грузии – виновник задержан

ДТП с гибелью двух полицейских в Грузии – виновник задержан

В результате ДТП погибли 51-летний Омар Карели и 31-летний Вано Басанидзе 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Водитель автомобиля, который, находясь в нетрезвом состоянии, в Карели (регион Шида Картли) врезался в припаркованный патрульный экипаж, в результате чего погибли двое полицейских, задержан, сообщили в пресс-службе МВД. По информации МВД, водитель двигался на высокой скорости и врезался в автомобиль экипажа патрульной полиции, cтоящий на обочине. В результате ДТП погибли двое патрульных, которые на момент столкновения находились в машине: 51-летний майор Омар Карели и 31-летний старший лейтенант Вано Басанидзе.Сотрудники правоохранительных органов задержали виновника ДТП, сообщили в МВД. О задержанном известно, что ему 30 лет и он был ранее судим.Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет. Министерство внутренних дел Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью сотрудников патрульной полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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