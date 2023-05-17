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ДТП с гибелью двух полицейских в Грузии – виновник задержан
ДТП с гибелью двух полицейских в Грузии – виновник задержан
В результате ДТП погибли 51-летний Омар Карели и 31-летний Вано Басанидзе 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T12:13+0400
2023-05-17T12:13+0400
2023-05-17T12:24+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Водитель автомобиля, который, находясь в нетрезвом состоянии, в Карели (регион Шида Картли) врезался в припаркованный патрульный экипаж, в результате чего погибли двое полицейских, задержан, сообщили в пресс-службе МВД. По информации МВД, водитель двигался на высокой скорости и врезался в автомобиль экипажа патрульной полиции, cтоящий на обочине. В результате ДТП погибли двое патрульных, которые на момент столкновения находились в машине: 51-летний майор Омар Карели и 31-летний старший лейтенант Вано Басанидзе.Сотрудники правоохранительных органов задержали виновника ДТП, сообщили в МВД. О задержанном известно, что ему 30 лет и он был ранее судим.Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек". Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет. Министерство внутренних дел Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью сотрудников патрульной полиции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, карели, шида картли, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, карели, шида картли, мвд грузии
ДТП с гибелью двух полицейских в Грузии – виновник задержан
12:13 17.05.2023 (обновлено: 12:24 17.05.2023)
В результате ДТП погибли 51-летний Омар Карели и 31-летний Вано Басанидзе
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Водитель автомобиля, который, находясь в нетрезвом состоянии, в Карели (регион Шида Картли) врезался в припаркованный патрульный экипаж, в результате чего погибли двое полицейских, задержан, сообщили в пресс-службе МВД.
По информации МВД, водитель двигался на высокой скорости и врезался в автомобиль экипажа патрульной полиции, cтоящий на обочине. В результате ДТП погибли двое патрульных, которые на момент столкновения находились в машине: 51-летний майор Омар Карели и 31-летний старший лейтенант Вано Басанидзе.
Сотрудники правоохранительных органов задержали виновника ДТП, сообщили
в МВД. О задержанном известно, что ему 30 лет и он был ранее судим.
Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек".
Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет.
Министерство внутренних дел Грузии глубоко скорбит в связи с гибелью сотрудников патрульной полиции.