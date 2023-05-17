https://sputnik-georgia.ru/20230517/gruzinskaya-model-matilda-gvarliani-predstala-na-pokaze-gucci-v-seule-277791108.html

Грузинская модель Матильда Гварлиани предстала на показе Gucci в Сеуле

Грузинская модель Матильда Гварлиани предстала на показе Gucci в Сеуле

Гварлиани прошлась по подиуму в костюме, выполненном в узнаваемой расцветке Gucci 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани приняла участие в показе всемирно известного модного дома Gucci, который прошел в Сеуле. Gucci присоединился к рядам модных брендов, обративших внимание на Южную Корею, устроив в Сеуле показ подиума Cruise 2024. На фоне исторической культурной достопримечательности: величественного дворца Кёнбоккун. Как и коллекция Fall 2023, Cruise 2024 представляет образы, вдохновленные архивами бренда, в частности, эпохой Тома Форда 90-х и начала 2000-х годов. Матильда Гварлиани прошлась по подиуму в костюме, выполненном в узнаваемой расцветке Gucci. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной компании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Неделе моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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