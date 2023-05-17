Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Восемнадцать винных компаний Грузии приняли участие в крупнейшей международной выставке вина и алкогольных напитков London Wine Fair 2023 в Лондоне, сообщает Национальное агентство вина.
Мероприятие проводится в выставочном центре Olympia London 15-17 мая. В нем принимают участие 415 компаний из 29 стран, которые представили разные алкогольные напитки.
В рамках выставки глава британской компании Swirl Wine Group, подрядчик Национального агентства вина, мастер вина Сара Эбботт провела презентацию-дегустацию грузинского вина для профессионалов виноделия. На мастер-классе были представлены грузинские вина, победившие на Международном конкурсе вин 2022 года (IWSC).
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
Великобритания является одним из стратегических экспортных рынков для грузинского вина, и, соответственно, при финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина активно реализуются различные маркетинговые мероприятия.
Выставка проводится с 1981 года и считается одним из крупнейших событий винодельческой отрасли. Мероприятие посещают винные эксперты, представители винной торговли и СМИ со всего мира.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
По информации Агентства, именно поэтому London Wine Fair является важной площадкой для грузинских производителей с точки зрения поиска новых торговых партнеров, продвижения продукции и увеличения экспорта.
Продвижение грузинского вина
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).
Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках.
Грузия - родина вина
Грузия - родина вина
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.