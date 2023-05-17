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Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T10:02+0400
2023-05-17T10:02+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство вина
лондон
грузинское вино
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Восемнадцать винных компаний Грузии приняли участие в крупнейшей международной выставке вина и алкогольных напитков London Wine Fair 2023 в Лондоне, сообщает Национальное агентство вина. Мероприятие проводится в выставочном центре Olympia London 15-17 мая. В нем принимают участие 415 компаний из 29 стран, которые представили разные алкогольные напитки. В рамках выставки глава британской компании Swirl Wine Group, подрядчик Национального агентства вина, мастер вина Сара Эбботт провела презентацию-дегустацию грузинского вина для профессионалов виноделия. На мастер-классе были представлены грузинские вина, победившие на Международном конкурсе вин 2022 года (IWSC). Великобритания является одним из стратегических экспортных рынков для грузинского вина, и, соответственно, при финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина активно реализуются различные маркетинговые мероприятия. Выставка проводится с 1981 года и считается одним из крупнейших событий винодельческой отрасли. Мероприятие посещают винные эксперты, представители винной торговли и СМИ со всего мира. По информации Агентства, именно поэтому London Wine Fair является важной площадкой для грузинских производителей с точки зрения поиска новых торговых партнеров, продвижения продукции и увеличения экспорта. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов). Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, лондон, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, лондон, грузинское вино, вино и виноделие грузии

Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне

10:02 17.05.2023
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© National Wine Agency of Georgia
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Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Восемнадцать винных компаний Грузии приняли участие в крупнейшей международной выставке вина и алкогольных напитков London Wine Fair 2023 в Лондоне, сообщает Национальное агентство вина.
Мероприятие проводится в выставочном центре Olympia London 15-17 мая. В нем принимают участие 415 компаний из 29 стран, которые представили разные алкогольные напитки.
В рамках выставки глава британской компании Swirl Wine Group, подрядчик Национального агентства вина, мастер вина Сара Эбботт провела презентацию-дегустацию грузинского вина для профессионалов виноделия. На мастер-классе были представлены грузинские вина, победившие на Международном конкурсе вин 2022 года (IWSC).
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
Великобритания является одним из стратегических экспортных рынков для грузинского вина, и, соответственно, при финансовой и организационной поддержке Национального агентства вина активно реализуются различные маркетинговые мероприятия.
Выставка проводится с 1981 года и считается одним из крупнейших событий винодельческой отрасли. Мероприятие посещают винные эксперты, представители винной торговли и СМИ со всего мира.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
По информации Агентства, именно поэтому London Wine Fair является важной площадкой для грузинских производителей с точки зрения поиска новых торговых партнеров, продвижения продукции и увеличения экспорта.

Продвижение грузинского вина

Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером.
В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира.
В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов.
© National Wine Agency of GeorgiaГрузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Грузинские вина представили на международной выставке в Лондоне
© National Wine Agency of Georgia
Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари (с 600 тыс. долларов до 5,6 миллиона долларов).
Именно 14 миллионов лари страна намерена потратить на продвижение грузинского вина на международных стратегических рынках.
Грузия - родина вина
Грузия - родина вина - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Грузия - родина вина
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда: примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.
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