https://sputnik-georgia.ru/20230517/gruzinskim-dzyudoistam-i-bortsam-uvelichat-stipendii-277780555.html

Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии

Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии

Цулукиани поблагодарила спортсменов за исторический результат на чемпионате мира в Катаре 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T21:00+0400

2023-05-17T21:00+0400

2023-05-17T21:00+0400

федерация дзюдо грузии

спорт

грузия

новости

катар

тбилиси

доха

тея цулукиани

тато григалашвили

лука майсурадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/03/272685075_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f858f86c847bec1582e72f6fad4267a3.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Министр культуры, спорта и дел молодежи Грузии Тея Цулукиани объявила о повышении стипендий спортсменам из федераций дзюдо и борьбы с июня 2023 года.Об этом глава ведомства заявила на встрече с дзюдоистами, вернувшимися с чемпионата мира в Катаре. Сборная Грузии по дзюдо завоевала на чемпионате мира в Катаре две золотые, одну бронзовую и одну серебряную медали. Золото завоевали Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе, серебро – Лаша Бекаури, бронзу – Георгий Сардалашвили. "Хочу поблагодарить наших спортсменов за исторический результат. Мы приняли решение повысить стипендии всем национальным федерациям и начать уже в июне с федерации дзюдо и борьбы Грузии", – сказала Цулукиани. По словам министра, стипендии для спортсменов не увеличивались с 2011 года. Сборная Грузии добилась на турнире нескольких исторических результатов.В частности, впервые в истории независимой Грузии Тато Григалашвили дважды завоевал титул чемпиона мира и впервые в финале чемпионата мира встретились грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе. Кроме того, сборная Грузии впервые завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанных соревнованиях. После чемпионата мира в Дохе Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

катар

тбилиси

доха

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, катар, тбилиси, доха, тея цулукиани, тато григалашвили, лука майсурадзе