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Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии
Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии
Цулукиани поблагодарила спортсменов за исторический результат на чемпионате мира в Катаре 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T21:00+0400
2023-05-17T21:00+0400
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тея цулукиани
тато григалашвили
лука майсурадзе
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Министр культуры, спорта и дел молодежи Грузии Тея Цулукиани объявила о повышении стипендий спортсменам из федераций дзюдо и борьбы с июня 2023 года.Об этом глава ведомства заявила на встрече с дзюдоистами, вернувшимися с чемпионата мира в Катаре. Сборная Грузии по дзюдо завоевала на чемпионате мира в Катаре две золотые, одну бронзовую и одну серебряную медали. Золото завоевали Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе, серебро – Лаша Бекаури, бронзу – Георгий Сардалашвили. "Хочу поблагодарить наших спортсменов за исторический результат. Мы приняли решение повысить стипендии всем национальным федерациям и начать уже в июне с федерации дзюдо и борьбы Грузии", – сказала Цулукиани. По словам министра, стипендии для спортсменов не увеличивались с 2011 года. Сборная Грузии добилась на турнире нескольких исторических результатов.В частности, впервые в истории независимой Грузии Тато Григалашвили дважды завоевал титул чемпиона мира и впервые в финале чемпионата мира встретились грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе. Кроме того, сборная Грузии впервые завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанных соревнованиях. После чемпионата мира в Дохе Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, катар, тбилиси, доха, тея цулукиани, тато григалашвили, лука майсурадзе
федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, катар, тбилиси, доха, тея цулукиани, тато григалашвили, лука майсурадзе

Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии

21:00 17.05.2023
© Courtesy of Lasha BekauriДзюдоист Лаша Бекаури
Дзюдоист Лаша Бекаури - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© Courtesy of Lasha Bekauri
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Цулукиани поблагодарила спортсменов за исторический результат на чемпионате мира в Катаре
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Министр культуры, спорта и дел молодежи Грузии Тея Цулукиани объявила о повышении стипендий спортсменам из федераций дзюдо и борьбы с июня 2023 года.
Об этом глава ведомства заявила на встрече с дзюдоистами, вернувшимися с чемпионата мира в Катаре.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр спорта на встрече с дзюдоистами Грузии
Министр спорта на встрече с дзюдоистами Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Министр спорта на встрече с дзюдоистами Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сборная Грузии по дзюдо завоевала на чемпионате мира в Катаре две золотые, одну бронзовую и одну серебряную медали. Золото завоевали Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе, серебро – Лаша Бекаури, бронзу – Георгий Сардалашвили.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДзюдоисты Грузии
Дзюдоисты Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Дзюдоисты Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Хочу поблагодарить наших спортсменов за исторический результат. Мы приняли решение повысить стипендии всем национальным федерациям и начать уже в июне с федерации дзюдо и борьбы Грузии", – сказала Цулукиани.
По словам министра, стипендии для спортсменов не увеличивались с 2011 года.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр спорта Тея Цулукиани на встрече с дзюдоистами Грузии
Министр спорта Тея Цулукиани на встрече с дзюдоистами Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
Министр спорта Тея Цулукиани на встрече с дзюдоистами Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сборная Грузии добилась на турнире нескольких исторических результатов.
В частности, впервые в истории независимой Грузии Тато Григалашвили дважды завоевал титул чемпиона мира и впервые в финале чемпионата мира встретились грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе.
Кроме того, сборная Грузии впервые завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанных соревнованиях.
После чемпионата мира в Дохе Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг).
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