Грузинским дзюдоистам и борцам увеличат стипендии
© Courtesy of Lasha BekauriДзюдоист Лаша Бекаури
© Courtesy of Lasha Bekauri
Цулукиани поблагодарила спортсменов за исторический результат на чемпионате мира в Катаре
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Министр культуры, спорта и дел молодежи Грузии Тея Цулукиани объявила о повышении стипендий спортсменам из федераций дзюдо и борьбы с июня 2023 года.
Об этом глава ведомства заявила на встрече с дзюдоистами, вернувшимися с чемпионата мира в Катаре.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр спорта на встрече с дзюдоистами Грузии
Министр спорта на встрече с дзюдоистами Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сборная Грузии по дзюдо завоевала на чемпионате мира в Катаре две золотые, одну бронзовую и одну серебряную медали. Золото завоевали Тато Григалашвили и Лука Майсурадзе, серебро – Лаша Бекаури, бронзу – Георгий Сардалашвили.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДзюдоисты Грузии
Дзюдоисты Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"Хочу поблагодарить наших спортсменов за исторический результат. Мы приняли решение повысить стипендии всем национальным федерациям и начать уже в июне с федерации дзюдо и борьбы Грузии", – сказала Цулукиани.
По словам министра, стипендии для спортсменов не увеличивались с 2011 года.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр спорта Тея Цулукиани на встрече с дзюдоистами Грузии
Министр спорта Тея Цулукиани на встрече с дзюдоистами Грузии
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Сборная Грузии добилась на турнире нескольких исторических результатов.
В частности, впервые в истории независимой Грузии Тато Григалашвили дважды завоевал титул чемпиона мира и впервые в финале чемпионата мира встретились грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе.
Кроме того, сборная Грузии впервые завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в смешанных соревнованиях.
После чемпионата мира в Дохе Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг, согласно которому в мужском зачете в четырех весовых категориях из семи лидируют грузинские спортсмены – Лаша Шавдатуашвили (73 кг), Тато Григалашвили (81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг) и Илья Суламанидзе (100 кг).