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Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси
Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси
Женщина погибла сразу после аварии, которая произошла на участке Руcтави-Поничала 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T13:14+0400
2023-05-17T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Велосипедистка погибла в результате ДТП с участием грузовика на трассе Тбилиси-Рустави (участок Руcтави-Поничала), сообщили в ИА "Инфо-Рустави". По информации СМИ, грузовик врезался в женщину, которая ехала на велосипеде, в результате она погибла на месте. На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции и спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави

Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси

13:14 17.05.2023
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Женщина погибла сразу после аварии, которая произошла на участке Руcтави-Поничала
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Велосипедистка погибла в результате ДТП с участием грузовика на трассе Тбилиси-Рустави (участок Руcтави-Поничала), сообщили в ИА "Инфо-Рустави".
По информации СМИ, грузовик врезался в женщину, которая ехала на велосипеде, в результате она погибла на месте.
На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции и спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.
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