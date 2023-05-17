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Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси
Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси
Женщина погибла сразу после аварии, которая произошла на участке Руcтави-Поничала 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T13:14+0400
2023-05-17T13:14+0400
2023-05-17T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Велосипедистка погибла в результате ДТП с участием грузовика на трассе Тбилиси-Рустави (участок Руcтави-Поничала), сообщили в ИА "Инфо-Рустави". По информации СМИ, грузовик врезался в женщину, которая ехала на велосипеде, в результате она погибла на месте. На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции и спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
грузия, происшествия, новости, тбилиси, рустави
Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси
Женщина погибла сразу после аварии, которая произошла на участке Руcтави-Поничала
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Велосипедистка погибла в результате ДТП с участием грузовика на трассе Тбилиси-Рустави (участок Руcтави-Поничала), сообщили в ИА "Инфо-Рустави".
По информации СМИ
, грузовик врезался в женщину, которая ехала на велосипеде, в результате она погибла на месте.
На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции и спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.