https://sputnik-georgia.ru/20230517/gruzovik-nasmert-sbil-velosipedistku-na-trasse-okolo-tbilisi-277756249.html

Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси

Грузовик насмерть сбил велосипедистку на трассе около Тбилиси

Женщина погибла сразу после аварии, которая произошла на участке Руcтави-Поничала 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T13:14+0400

2023-05-17T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Велосипедистка погибла в результате ДТП с участием грузовика на трассе Тбилиси-Рустави (участок Руcтави-Поничала), сообщили в ИА "Инфо-Рустави". По информации СМИ, грузовик врезался в женщину, которая ехала на велосипеде, в результате она погибла на месте. На месте происшествия мобилизованы экипажи патрульной полиции и спасатели. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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