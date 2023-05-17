https://sputnik-georgia.ru/20230517/kak-prazdnuyut-katoliki-voznesenie-gospodne-2023-traditsii-prazdnika-277759641.html

Как празднуют католики Вознесение Господне 2023? Традиции праздника

Как празднуют католики Вознесение Господне 2023? Традиции праздника

Вознесение Господне католики в 2023 году празднуют 18 мая – это один из главных церковных праздников 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T13:39+0400

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религия

справки

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Праздник Вознесения Господня, который отмечают на 40-й день после Пасхи, напоминает верующим о перемещении Спасителя из земного мира в духовный. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, как празднуют католики Вознесение Господне и о традициях католического праздника. Как празднуют Вознесение католики? Вознесение Господне у христиан западного обряда такой же большой праздник, как и у православных – по традиции в католических храмах и костелах проводят всенощное богослужение. В некоторых католических храмах совершают поднятие статуи Христа до самого потолка для наглядного представления пастве самого события – Христова Вознесения на небо. Сопровождают это действие разными церемониями и песнопениями. На Вознесение Господне во время службы по традиции святят виноград и бобовые, а также гасят пасхальные свечи и проводят торжественные процессии. Праздник Вознесения Господня во многих католических странах является официальным выходным днем. По традиции на Вознесение Господне католики устраивают семейные застолья, а также ходят в гости к родным и близким. Хозяйки на Вознесение Господне по традиции пекут пироги с зеленым луком, а также лесенки – хлеб или булки удлиненной формы, которые украшают перекладинами из теста в виде лестничных ступенек. Католики верят, что хлеб, испеченный в таком виде, помогает Спасителю легче подниматься на небо. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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