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Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото
Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото
Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как ведется изучение старых... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T14:22+0400
2023-05-17T14:22+0400
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На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, грузия, общество, тбилиси, история, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, грузия, общество, тбилиси, история, фото
Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото
14:22 17.05.2023 (обновлено: 14:32 17.05.2023)
Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как ведется изучение старых захоронений.
На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения.
© photo: Sputnik / Stringer
Улицы Тбилиси скрывают в себе множество секретов старого города.
Улицы Тбилиси скрывают в себе множество секретов старого города.
© photo: Sputnik / Stringer
Как например, эти старые могилы, обнаруженные под проезжей частью.
Как например, эти старые могилы, обнаруженные под проезжей частью.
© photo: Sputnik / Stringer
На них наткнулись рабочие в ходе ремонтных работ на проспекте Церетели.
На них наткнулись рабочие в ходе ремонтных работ на проспекте Церетели.
© photo: Sputnik / Stringer
Для изучения захоронений сразу были вызваны специалисты.
Для изучения захоронений сразу были вызваны специалисты.
© photo: Sputnik / Stringer
Ремонт этой части дороги и прокладка подземных коммуникаций на данном участке временно были остановлены.
Ремонт этой части дороги и прокладка подземных коммуникаций на данном участке временно были остановлены.
© photo: Sputnik / Stringer
Археологи и ученые приступили к изучению обнаруженных под проезжей частью могил.
Археологи и ученые приступили к изучению обнаруженных под проезжей частью могил.
© photo: Sputnik / Stringer
Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери.
Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери.
© photo: Sputnik / Stringer
Захоронения изучают специалисты Национального агентства по охране культурного наследия.
Захоронения изучают специалисты Национального агентства по охране культурного наследия.
© photo: Sputnik / Stringer
В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций.
В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций.
© photo: Sputnik / Stringer
Старые захоронения на проспекте Церетели находятся на территории, прилегающей к Дидубийскому пантеону.
Старые захоронения на проспекте Церетели находятся на территории, прилегающей к Дидубийскому пантеону.
© photo: Sputnik / Stringer
Старые могилы датируются XIX веком и началом XX века.
Старые могилы датируются XIX веком и началом XX века.
© photo: Sputnik / Stringer
При советской власти в XX веке поверх захоронений была проложена дорога и пешеходные тротуары.
При советской власти в XX веке поверх захоронений была проложена дорога и пешеходные тротуары.