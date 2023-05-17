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Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото

Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото

Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как ведется изучение старых... 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T14:22+0400

2023-05-17T14:22+0400

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На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения.

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