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Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото
Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото
Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как ведется изучение старых... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T14:22+0400
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На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, грузия, общество, тбилиси, история, фото

Как ведется изучение старых захоронений, обнаруженных в центре Тбилиси – фото

14:22 17.05.2023 (обновлено: 14:32 17.05.2023)
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Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как ведется изучение старых захоронений.
На место сразу прибыли специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. Сейчас археологи изучают найденные захоронения.
© photo: Sputnik / Stringer

Улицы Тбилиси скрывают в себе множество секретов старого города.

Улицы Тбилиси скрывают в себе множество секретов старого города. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Улицы Тбилиси скрывают в себе множество секретов старого города.

© photo: Sputnik / Stringer

Как например, эти старые могилы, обнаруженные под проезжей частью.

Как например, эти старые могилы, обнаруженные под проезжей частью. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как например, эти старые могилы, обнаруженные под проезжей частью.

© photo: Sputnik / Stringer

На них наткнулись рабочие в ходе ремонтных работ на проспекте Церетели.

На них наткнулись рабочие в ходе ремонтных работ на проспекте Церетели. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На них наткнулись рабочие в ходе ремонтных работ на проспекте Церетели.

© photo: Sputnik / Stringer

Для изучения захоронений сразу были вызваны специалисты.

Для изучения захоронений сразу были вызваны специалисты. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Для изучения захоронений сразу были вызваны специалисты.

© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт этой части дороги и прокладка подземных коммуникаций на данном участке временно были остановлены.

Ремонт этой части дороги и прокладка подземных коммуникаций на данном участке временно были остановлены. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ремонт этой части дороги и прокладка подземных коммуникаций на данном участке временно были остановлены.

© photo: Sputnik / Stringer

Археологи и ученые приступили к изучению обнаруженных под проезжей частью могил.

Археологи и ученые приступили к изучению обнаруженных под проезжей частью могил. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Археологи и ученые приступили к изучению обнаруженных под проезжей частью могил.

© photo: Sputnik / Stringer

Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери.

Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Старые могилы обнаружили глубоко под землей около церкви Дидубийской Божьей Матери.

© photo: Sputnik / Stringer

Захоронения изучают специалисты Национального агентства по охране культурного наследия.

Захоронения изучают специалисты Национального агентства по охране культурного наследия. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Захоронения изучают специалисты Национального агентства по охране культурного наследия.

© photo: Sputnik / Stringer

В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций.

В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В мэрии Тбилиси сообщают, что могилы сильно повреждены, так как здесь в XX веке было проложено множество подземных коммуникаций.

© photo: Sputnik / Stringer

Старые захоронения на проспекте Церетели находятся на территории, прилегающей к Дидубийскому пантеону.

Старые захоронения на проспекте Церетели находятся на территории, прилегающей к Дидубийскому пантеону. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Старые захоронения на проспекте Церетели находятся на территории, прилегающей к Дидубийскому пантеону.

© photo: Sputnik / Stringer

Старые могилы датируются XIX веком и началом XX века.

Старые могилы датируются XIX веком и началом XX века. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Старые могилы датируются XIX веком и началом XX века.

© photo: Sputnik / Stringer

При советской власти в XX веке поверх захоронений была проложена дорога и пешеходные тротуары.

При советской власти в XX веке поверх захоронений была проложена дорога и пешеходные тротуары. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

При советской власти в XX веке поверх захоронений была проложена дорога и пешеходные тротуары.

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