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Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения
Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения
Автомобиль должен представлять историко-культурную ценность 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T19:20+0400
2023-05-17T19:20+0400
2023-05-17T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касательно определения понятия "классический автомобиль", за проголосовали 72 депутата, сообщается на сайте законодательного органа. Классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 40 лет, по соответствующим критериям представляет историко-культурную ценность и может использоваться в качестве коллекционного экспоната. Вопросы, связанные с эксплуатацией указанного транспорта, будут регулироваться. В закон также внесена статья, которая обяжет правительство Грузии принять соответствующий нормативный акт, где будут подробно определены критерии классического автомобиля и основания для присвоения этого статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, парламент грузии
грузия, новости, общество, парламент грузии
Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения
Автомобиль должен представлять историко-культурную ценность
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касательно определения понятия "классический автомобиль", за проголосовали 72 депутата, сообщается на сайте законодательного органа.
Классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 40 лет, по соответствующим критериям представляет историко-культурную ценность и может использоваться в качестве коллекционного экспоната.
Вопросы, связанные с эксплуатацией указанного транспорта, будут регулироваться.
В закон также внесена статья, которая обяжет правительство Грузии принять соответствующий нормативный акт, где будут подробно определены критерии классического автомобиля и основания для присвоения этого статуса.