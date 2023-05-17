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https://sputnik-georgia.ru/20230517/kakie-avtomobili-budut-schitatsya-v-gruzii-klassicheskimi--v-zakon-vneseny-izmeneniya-277778649.html
Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения
Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения
Автомобиль должен представлять историко-культурную ценность 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касательно определения понятия "классический автомобиль", за проголосовали 72 депутата, сообщается на сайте законодательного органа. Классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 40 лет, по соответствующим критериям представляет историко-культурную ценность и может использоваться в качестве коллекционного экспоната. Вопросы, связанные с эксплуатацией указанного транспорта, будут регулироваться. В закон также внесена статья, которая обяжет правительство Грузии принять соответствующий нормативный акт, где будут подробно определены критерии классического автомобиля и основания для присвоения этого статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, парламент грузии
грузия, новости, общество, парламент грузии

Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения

19:20 17.05.2023
© photo: Sputnik / Alexander Litvinenko / Перейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019
Автомобили ГАЗ на фестивале Moscow Classic 2019 - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© photo: Sputnik / Alexander Litvinenko
/
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Автомобиль должен представлять историко-культурную ценность
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касательно определения понятия "классический автомобиль", за проголосовали 72 депутата, сообщается на сайте законодательного органа.
Классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 40 лет, по соответствующим критериям представляет историко-культурную ценность и может использоваться в качестве коллекционного экспоната.
Вопросы, связанные с эксплуатацией указанного транспорта, будут регулироваться.
В закон также внесена статья, которая обяжет правительство Грузии принять соответствующий нормативный акт, где будут подробно определены критерии классического автомобиля и основания для присвоения этого статуса.
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