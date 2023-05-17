https://sputnik-georgia.ru/20230517/kakie-avtomobili-budut-schitatsya-v-gruzii-klassicheskimi--v-zakon-vneseny-izmeneniya-277778649.html

Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения

Какие автомобили будут считаться в Грузии классическими – в закон внесены изменения

Автомобиль должен представлять историко-культурную ценность 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T19:20+0400

2023-05-17T19:20+0400

2023-05-17T19:20+0400

грузия

новости

общество

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24672/76/246727643_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6aad03675b78d687203e67526662627d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "Об автомобильном транспорте", касательно определения понятия "классический автомобиль", за проголосовали 72 депутата, сообщается на сайте законодательного органа. Классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 40 лет, по соответствующим критериям представляет историко-культурную ценность и может использоваться в качестве коллекционного экспоната. Вопросы, связанные с эксплуатацией указанного транспорта, будут регулироваться. В закон также внесена статья, которая обяжет правительство Грузии принять соответствующий нормативный акт, где будут подробно определены критерии классического автомобиля и основания для присвоения этого статуса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, парламент грузии