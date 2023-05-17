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Конов о допуске России к Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендациях МОК и ЧМ по хоккею
Конов о допуске России к Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендациях МОК и ЧМ по хоккею
В четверг FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову и других российских спортсменов. Всего... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T11:30+0400
2023-05-17T11:30+0400
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Смогут ли российские спортсмены отобраться на Олимпиаду-2024? Кого из россиян западные страны не хотят видеть в Париже? Что потерял чемпионат мира по хоккею из-за недопуска России на соревнования? Эти и другие темы обсудили с заместителем генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василием Коновым.
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мультимедиа, видео, спорт, в мире, россия, париж, мок, видео
мультимедиа, видео, спорт, в мире, россия, париж, мок, видео
Конов о допуске России к Олимпиаде-2024 в Париже, рекомендациях МОК и ЧМ по хоккею
В четверг FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову и других российских спортсменов. Всего в списке саблистов было 24 спортсмена, допуск получили 11
Смогут ли российские спортсмены отобраться на Олимпиаду-2024? Кого из россиян западные страны не хотят видеть в Париже? Что потерял чемпионат мира по хоккею из-за недопуска России на соревнования?
Эти и другие темы обсудили с заместителем генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Василием Коновым.