https://sputnik-georgia.ru/20230517/kto-i-zachem-edet-v-gruziyu--novaya-statistika-277778023.html

Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика

Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика

Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах, посетивших страну в первом квартале 2023 года 17.05.2023, Sputnik Грузия

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Согласно официальным данным, в первом квартале 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона международных визитов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В основном в Грузию приезжают из России, Турции и Армении, что касается возраста визитеров, то большинство (50,2%) относится к возрастной группе 31-50 лет.В основном визитеры посещают Тбилиси (38,4%), регионы Аджарию (22,9%) и Мцхета-Мтианети (15,2%).Примечательно, что 49% визитеров очень довольны посещением страны, довольны – 43,9%, а недовольны – 0,9% и очень недовольны – 0,6%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о международных визитерах, посетивших страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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