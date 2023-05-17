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Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах, посетивших страну в первом квартале 2023 года 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T20:00+0400
2023-05-17T20:00+0400
2023-05-17T20:00+0400
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Согласно официальным данным, в первом квартале 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона международных визитов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В основном в Грузию приезжают из России, Турции и Армении, что касается возраста визитеров, то большинство (50,2%) относится к возрастной группе 31-50 лет.В основном визитеры посещают Тбилиси (38,4%), регионы Аджарию (22,9%) и Мцхета-Мтианети (15,2%).Примечательно, что 49% визитеров очень довольны посещением страны, довольны – 43,9%, а недовольны – 0,9% и очень недовольны – 0,6%.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о международных визитерах, посетивших страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
туризм, грузия, новости, сакстат, инфографика, инфографика
Кто и зачем едет в Грузию – новая статистика
Национальная служба статистики Грузии опубликовала новые данные о международных визитерах, посетивших страну в первом квартале 2023 года
Согласно официальным
данным, в первом квартале 2023 года Грузию посетили 1,1 миллиона международных визитов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
В основном в Грузию приезжают из России, Турции и Армении, что касается возраста визитеров, то большинство (50,2%) относится к возрастной группе 31-50 лет.
В основном визитеры посещают Тбилиси (38,4%), регионы Аджарию (22,9%) и Мцхета-Мтианети (15,2%).
Примечательно, что 49% визитеров очень довольны посещением страны, довольны – 43,9%, а недовольны – 0,9% и очень недовольны – 0,6%.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете подробную информацию о международных визитерах, посетивших страну.