Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230517/meriya-tbilisi-vvodit-novye-platnye-uslugi---277777593.html
Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги
Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги
Необходимые разрешения можно будет получить в кратчайшие сроки, также станет возможно воспользоваться помощью сотрудников мэрии при подготовке документации 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T18:20+0400
2023-05-17T18:21+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_1261a25c369a5ec5d9bf90cde205a698.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Новые платные услуги Агентства транспорта и урбанистического развития, которые планируют внедрить в мэрии Тбилиси, помогут жителям столицы более быстро получать необходимое обслуживание, а также помощь в подготовке документации, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.В функции урбанистического отдела Агентства входят управление планами регулирования застройки, планировка строительства и многое другое. Жители Тбилиси часто сталкиваются с проблемой своевременного получения разрешений на те или иные строительные работы, что вызывало большое недовольство.Мэр Тбилиси также отметил, что есть люди, которые не имеют опыта сотрудничества с урбанистической службой или службой архитектуры мэрии Тбилиси. Бывают случаи, когда в поданной заявке выявляют неточности, что неверно воспринимается как отказ в получении разрешения со стороны городских властей.Каладзе поручил как можно быстрее запланировать введение данных услуг.Мэр также коснулся вопроса просроченных заявлений, которых в 2017 году было около 800."Общество помнит, что когда мы в 2017 году пришли в мэрию, были проблемы по очень многим направлениям. Среди них были и урабнистические вопросы, так как не было отдельной службы, и она была объединена со службой архитектуры. Граждане не получали своевременных ответов на поданные заявления", - сообщил мэр.По словам мэра, на данном этапе ведомство работает исправно и своевременно рассматривает заявки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/01/234870138_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_87203398abf46037f8612f22f0d3f838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги

18:20 17.05.2023 (обновлено: 18:21 17.05.2023)
© photo: Sputnik / Stringer / Здание мэрии Тбилиси
Здание мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
Подписаться на
НовостиTelegram
Необходимые разрешения можно будет получить в кратчайшие сроки, также станет возможно воспользоваться помощью сотрудников мэрии при подготовке документации
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Новые платные услуги Агентства транспорта и урбанистического развития, которые планируют внедрить в мэрии Тбилиси, помогут жителям столицы более быстро получать необходимое обслуживание, а также помощь в подготовке документации, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В функции урбанистического отдела Агентства входят управление планами регулирования застройки, планировка строительства и многое другое. Жители Тбилиси часто сталкиваются с проблемой своевременного получения разрешений на те или иные строительные работы, что вызывало большое недовольство.
"Мы можем добавить урбанистическому направлению новые сервисы, которые будут платными. Это даст возможность как физическому лицу, так и представителю бизнес-сектора получить ускоренное обслуживание и получить ответ раньше срока", - заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также отметил, что есть люди, которые не имеют опыта сотрудничества с урбанистической службой или службой архитектуры мэрии Тбилиси. Бывают случаи, когда в поданной заявке выявляют неточности, что неверно воспринимается как отказ в получении разрешения со стороны городских властей.

"После добавления платного обслуживания, у людей, у которых нет опыта работы с документацией, в качестве представителя будет сотрудник мэрии и он выполнит всю работу", - заявил мэр.

Каладзе поручил как можно быстрее запланировать введение данных услуг.

"У общества будет выбор - получить быстрый платный сервис или подождать ответа в сроки, установленные законом", - подчеркнул мэр.

Мэр также коснулся вопроса просроченных заявлений, которых в 2017 году было около 800.
"Общество помнит, что когда мы в 2017 году пришли в мэрию, были проблемы по очень многим направлениям. Среди них были и урабнистические вопросы, так как не было отдельной службы, и она была объединена со службой архитектуры. Граждане не получали своевременных ответов на поданные заявления", - сообщил мэр.
По словам мэра, на данном этапе ведомство работает исправно и своевременно рассматривает заявки.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0