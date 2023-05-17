https://sputnik-georgia.ru/20230517/meriya-tbilisi-vvodit-novye-platnye-uslugi---277777593.html

Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги

Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги

Необходимые разрешения можно будет получить в кратчайшие сроки, также станет возможно воспользоваться помощью сотрудников мэрии при подготовке документации 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T18:20+0400

2023-05-17T18:20+0400

2023-05-17T18:21+0400

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новости

общество

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Новые платные услуги Агентства транспорта и урбанистического развития, которые планируют внедрить в мэрии Тбилиси, помогут жителям столицы более быстро получать необходимое обслуживание, а также помощь в подготовке документации, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.В функции урбанистического отдела Агентства входят управление планами регулирования застройки, планировка строительства и многое другое. Жители Тбилиси часто сталкиваются с проблемой своевременного получения разрешений на те или иные строительные работы, что вызывало большое недовольство.Мэр Тбилиси также отметил, что есть люди, которые не имеют опыта сотрудничества с урбанистической службой или службой архитектуры мэрии Тбилиси. Бывают случаи, когда в поданной заявке выявляют неточности, что неверно воспринимается как отказ в получении разрешения со стороны городских властей.Каладзе поручил как можно быстрее запланировать введение данных услуг.Мэр также коснулся вопроса просроченных заявлений, которых в 2017 году было около 800."Общество помнит, что когда мы в 2017 году пришли в мэрию, были проблемы по очень многим направлениям. Среди них были и урабнистические вопросы, так как не было отдельной службы, и она была объединена со службой архитектуры. Граждане не получали своевременных ответов на поданные заявления", - сообщил мэр.По словам мэра, на данном этапе ведомство работает исправно и своевременно рассматривает заявки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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