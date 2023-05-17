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Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги
Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги
Необходимые разрешения можно будет получить в кратчайшие сроки, также станет возможно воспользоваться помощью сотрудников мэрии при подготовке документации 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T18:20+0400
2023-05-17T18:20+0400
2023-05-17T18:21+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Новые платные услуги Агентства транспорта и урбанистического развития, которые планируют внедрить в мэрии Тбилиси, помогут жителям столицы более быстро получать необходимое обслуживание, а также помощь в подготовке документации, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.В функции урбанистического отдела Агентства входят управление планами регулирования застройки, планировка строительства и многое другое. Жители Тбилиси часто сталкиваются с проблемой своевременного получения разрешений на те или иные строительные работы, что вызывало большое недовольство.Мэр Тбилиси также отметил, что есть люди, которые не имеют опыта сотрудничества с урбанистической службой или службой архитектуры мэрии Тбилиси. Бывают случаи, когда в поданной заявке выявляют неточности, что неверно воспринимается как отказ в получении разрешения со стороны городских властей.Каладзе поручил как можно быстрее запланировать введение данных услуг.Мэр также коснулся вопроса просроченных заявлений, которых в 2017 году было около 800."Общество помнит, что когда мы в 2017 году пришли в мэрию, были проблемы по очень многим направлениям. Среди них были и урабнистические вопросы, так как не было отдельной службы, и она была объединена со службой архитектуры. Граждане не получали своевременных ответов на поданные заявления", - сообщил мэр.По словам мэра, на данном этапе ведомство работает исправно и своевременно рассматривает заявки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси вводит новые платные услуги
18:20 17.05.2023 (обновлено: 18:21 17.05.2023)
Необходимые разрешения можно будет получить в кратчайшие сроки, также станет возможно воспользоваться помощью сотрудников мэрии при подготовке документации
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Новые платные услуги Агентства транспорта и урбанистического развития, которые планируют внедрить в мэрии Тбилиси, помогут жителям столицы более быстро получать необходимое обслуживание, а также помощь в подготовке документации, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства.
В функции урбанистического отдела Агентства входят управление планами регулирования застройки, планировка строительства и многое другое. Жители Тбилиси часто сталкиваются с проблемой своевременного получения разрешений на те или иные строительные работы, что вызывало большое недовольство.
"Мы можем добавить урбанистическому направлению новые сервисы, которые будут платными. Это даст возможность как физическому лицу, так и представителю бизнес-сектора получить ускоренное обслуживание и получить ответ раньше срока", - заявил Каладзе.
Мэр Тбилиси также отметил, что есть люди, которые не имеют опыта сотрудничества с урбанистической службой или службой архитектуры мэрии Тбилиси. Бывают случаи, когда в поданной заявке выявляют неточности, что неверно воспринимается как отказ в получении разрешения со стороны городских властей.
"После добавления платного обслуживания, у людей, у которых нет опыта работы с документацией, в качестве представителя будет сотрудник мэрии и он выполнит всю работу", - заявил мэр.
Каладзе поручил как можно быстрее запланировать введение данных услуг.
"У общества будет выбор - получить быстрый платный сервис или подождать ответа в сроки, установленные законом", - подчеркнул мэр.
Мэр также коснулся вопроса просроченных заявлений, которых в 2017 году было около 800.
"Общество помнит, что когда мы в 2017 году пришли в мэрию, были проблемы по очень многим направлениям. Среди них были и урабнистические вопросы, так как не было отдельной службы, и она была объединена со службой архитектуры. Граждане не получали своевременных ответов на поданные заявления", - сообщил мэр.
По словам мэра, на данном этапе ведомство работает исправно и своевременно рассматривает заявки.