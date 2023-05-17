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Народные приметы на Арину Капустницу 2023: что нельзя делать 18 мая?
Народные приметы на Арину Капустницу 2023: что нельзя делать 18 мая?
Православная церковь 18 мая поминают великомученицу Ирину, жившую в I веке 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T18:40+0400
2023-05-17T18:40+0400
2023-05-17T18:40+0400
справки
общество
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В народном календаре праздник называют Арина Капустница, или Арина Рассадница, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать на Арину Капустницу и о народных приметах 18 мая, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Арину Капустницу после еды оставлять грязную посуду, особенно на ночь – это плохая примета, в семье могут начаться ссоры и скандалы. По народным приметам нельзя 18 мая после заката солнца выходить из дома – можно столкнуться со злыми силами, которые привлекут на дом многочисленные неприятности. По народным приметам одиноким девушкам нельзя на Арину Капустницу ходить в гости к вдовам и вдовцам – они могут всю жизнь прожить в одиночестве. Нельзя на Арину Рассадницу переступать через поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. По старинному поверью они защищают территорию от нечистой силы, а перешагнув можно открыть им путь. Народные приметы На Арину Капустницу по народным приметам предсказывали погоду. Так, например, если 18 мая идет мелкий дождь, значит скоро распогодится, а если в этот день кошки едят траву – это явная примета, что пасмурные дни продержаться еще несколько дней. По народным приметам предстоит дождь, если на Арину Капустницу с утра ветер гонит облака с юга на север, а если утки и гуси плескаются в воде – погода ожидается солнечная и теплая. Летний сезон будет дождливый, если лужи после дождя остаются надолго, а если дождевая вода 18 мая быстро впиталась в землю – это явная примета, что лето будет жарким и засушливым. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
справки , общество
Народные приметы на Арину Капустницу 2023: что нельзя делать 18 мая?
Православная церковь 18 мая поминают великомученицу Ирину, жившую в I веке
В народном календаре праздник называют Арина Капустница, или Арина Рассадница, с которым связывают много примет и запретов.
Что нельзя делать на Арину Капустницу и о народных приметах 18 мая, читайте в материале Sputnik Грузия
.
Что нельзя делать
Нельзя на Арину Капустницу после еды оставлять грязную посуду, особенно на ночь – это плохая примета, в семье могут начаться ссоры и скандалы.
По народным приметам нельзя 18 мая после заката солнца выходить из дома – можно столкнуться со злыми силами, которые привлекут на дом многочисленные неприятности.
Нельзя на Арину Капустницу говорить неправду, распускать слухи или сплетничать – могут серьезно разболеться зубы. Также нельзя 18 мая жаловаться на судьбу – это плохая примета, вся жизнь пойдет после этого под откос.
По народным приметам одиноким девушкам нельзя на Арину Капустницу ходить в гости к вдовам и вдовцам – они могут всю жизнь прожить в одиночестве.
Нельзя на Арину Рассадницу переступать через поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. По старинному поверью они защищают территорию от нечистой силы, а перешагнув можно открыть им путь.
Народные приметы
На Арину Капустницу по народным приметам предсказывали погоду. Так, например, если 18 мая идет мелкий дождь, значит скоро распогодится, а если в этот день кошки едят траву – это явная примета, что пасмурные дни продержаться еще несколько дней.
По народным приметам предстоит дождь, если на Арину Капустницу с утра ветер гонит облака с юга на север, а если утки и гуси плескаются в воде – погода ожидается солнечная и теплая.
Летний сезон будет дождливый, если лужи после дождя остаются надолго, а если дождевая вода 18 мая быстро впиталась в землю – это явная примета, что лето будет жарким и засушливым.
Материал подготовлен на основе открытых источников