https://sputnik-georgia.ru/20230517/narodnye-primety-na-arinu-kapustnitsu-2023-chto-nelzya-delat-18-maya-277777852.html

Народные приметы на Арину Капустницу 2023: что нельзя делать 18 мая?

Народные приметы на Арину Капустницу 2023: что нельзя делать 18 мая?

Православная церковь 18 мая поминают великомученицу Ирину, жившую в I веке 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T18:40+0400

2023-05-17T18:40+0400

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справки

общество

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В народном календаре праздник называют Арина Капустница, или Арина Рассадница, с которым связывают много примет и запретов. Что нельзя делать на Арину Капустницу и о народных приметах 18 мая, читайте в материале Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Арину Капустницу после еды оставлять грязную посуду, особенно на ночь – это плохая примета, в семье могут начаться ссоры и скандалы. По народным приметам нельзя 18 мая после заката солнца выходить из дома – можно столкнуться со злыми силами, которые привлекут на дом многочисленные неприятности. По народным приметам одиноким девушкам нельзя на Арину Капустницу ходить в гости к вдовам и вдовцам – они могут всю жизнь прожить в одиночестве. Нельзя на Арину Рассадницу переступать через поваленные деревья, лежащие возле дома или огорода. По старинному поверью они защищают территорию от нечистой силы, а перешагнув можно открыть им путь. Народные приметы На Арину Капустницу по народным приметам предсказывали погоду. Так, например, если 18 мая идет мелкий дождь, значит скоро распогодится, а если в этот день кошки едят траву – это явная примета, что пасмурные дни продержаться еще несколько дней. По народным приметам предстоит дождь, если на Арину Капустницу с утра ветер гонит облака с юга на север, а если утки и гуси плескаются в воде – погода ожидается солнечная и теплая. Летний сезон будет дождливый, если лужи после дождя остаются надолго, а если дождевая вода 18 мая быстро впиталась в землю – это явная примета, что лето будет жарким и засушливым. Материал подготовлен на основе открытых источников

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