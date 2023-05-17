https://sputnik-georgia.ru/20230517/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--277775544.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T16:44+0400
2023-05-17T16:44+0400
2023-05-17T16:45+0400
мультимедиа
видео
россия
москва
мария захарова
мид россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277775316_0:0:2283:1285_1920x0_80_0_0_e8dbcd5e9a8bcef094e660baf2f0e411.jpg
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277775316_0:0:2041:1531_1920x0_80_0_0_c73d97c2d0f18516349b3767a89bfd33.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, москва, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:44 17.05.2023 (обновлено: 16:45 17.05.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.