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Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото

Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото

Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как защитники традиционных ценностей отметили... 17.05.2023, Sputnik Грузия

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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День сплоченности и святости семьи, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".

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