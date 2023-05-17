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Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото
Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото
Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как защитники традиционных ценностей отметили... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T14:50+0400
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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День сплоченности и святости семьи, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
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Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото 14:50 17.05.2023 (обновлено: 14:55 17.05.2023)
Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как защитники традиционных ценностей отметили праздник в этом году.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День сплоченности и святости семьи, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
© photo: Sputnik / Stringer
День сплоченности и святости семьи в Грузии отмечают вот уже девятый год подряд.
День сплоченности и святости семьи в Грузии отмечают вот уже девятый год подряд.
© photo: Sputnik / Stringer
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года.
© photo: Sputnik / Stringer
В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Спустя год после тех событий Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День сплоченности и святости семьи.
Спустя год после тех событий Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День сплоченности и святости семьи.
© photo: Sputnik / Stringer
Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь День святости семьи ежегодно отмечают в Грузии.
Теперь День святости семьи ежегодно отмечают в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
В шествии принимают участие простые жители и представители духовенства.
В шествии принимают участие простые жители и представители духовенства.
© photo: Sputnik / Stringer
По традиции участники процессии проходят по всему центру города.
По традиции участники процессии проходят по всему центру города.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие начинается от центра города, с площади Первой Республики.
Шествие начинается от центра города, с площади Первой Республики.
© photo: Sputnik / Stringer
Затем участники процессии идут через проспект Руставели по центру Тбилиси.
Затем участники процессии идут через проспект Руставели по центру Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.
Шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.
© photo: Sputnik / Stringer
Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, проходит церковное богослужение, приуроченное к этому дню.
Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, проходит церковное богослужение, приуроченное к этому дню.