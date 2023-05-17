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Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото
Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото
Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как защитники традиционных ценностей отметили... 17.05.2023, Sputnik Грузия
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День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День сплоченности и святости семьи, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, новости, день сплоченности и святости семьи, традиции, грузинские традиции и обычаи, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, тбилиси, новости, день сплоченности и святости семьи, традиции, грузинские традиции и обычаи, фото

Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото

14:50 17.05.2023 (обновлено: 14:55 17.05.2023)
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Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как защитники традиционных ценностей отметили праздник в этом году.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Дата, приуроченная к этому дню, была учреждена Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым спустя год после тех событий, в 2014 году. Учредив День сплоченности и святости семьи, Патриарх всея Грузии заявил, что семья – это "основа человечества и государства".
© photo: Sputnik / Stringer

День сплоченности и святости семьи в Грузии отмечают вот уже девятый год подряд.

День сплоченности и святости семьи в Грузии отмечают вот уже девятый год подряд. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

День сплоченности и святости семьи в Грузии отмечают вот уже девятый год подряд.

© photo: Sputnik / Stringer

День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года.

День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года.

© photo: Sputnik / Stringer

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Спустя год после тех событий Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День сплоченности и святости семьи.

Спустя год после тех событий Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День сплоченности и святости семьи. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спустя год после тех событий Католикос Патриарх Всея Грузии Илия Второй учредил День сплоченности и святости семьи.

© photo: Sputnik / Stringer

Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".

Как отметил тогда Патриарх, семья – это &quot;основа человечества и государства&quot;. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь День святости семьи ежегодно отмечают в Грузии.

Теперь День святости семьи ежегодно отмечают в Грузии. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь День святости семьи ежегодно отмечают в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

В шествии принимают участие простые жители и представители духовенства.

В шествии принимают участие простые жители и представители духовенства. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

В шествии принимают участие простые жители и представители духовенства.

© photo: Sputnik / Stringer

По традиции участники процессии проходят по всему центру города.

По традиции участники процессии проходят по всему центру города. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

По традиции участники процессии проходят по всему центру города.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие начинается от центра города, с площади Первой Республики.

Шествие начинается от центра города, с площади Первой Республики. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие начинается от центра города, с площади Первой Республики.

© photo: Sputnik / Stringer

Затем участники процессии идут через проспект Руставели по центру Тбилиси.

Затем участники процессии идут через проспект Руставели по центру Тбилиси. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем участники процессии идут через проспект Руставели по центру Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

Шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие завершается у кафедрального собора Святой Троицы – Самеба.

© photo: Sputnik / Stringer

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, проходит церковное богослужение, приуроченное к этому дню.

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, проходит церковное богослужение, приуроченное к этому дню. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Здесь, в соборе Святой Троицы, Самеба, проходит церковное богослужение, приуроченное к этому дню.

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