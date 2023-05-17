https://sputnik-georgia.ru/20230517/shkola-na-tysyachu-uchenikov-poyavitsya-v-batumi-277789723.html

Школа на тысячу учеников появится в Батуми

Школа на тысячу учеников появится в Батуми

Глава аджарского правительства выразил сожаление в связи с тем, что в течение многих лет в Батуми не строились школы 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T22:22+0400

2023-05-17T22:22+0400

2023-05-17T22:22+0400

торнике рижвадзе

аджария

батуми

новости

общество

грузия

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277788264_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_889d28cced78cfe4be31de8cce0f00ad.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Строительство школы, рассчитанной на тысячу учеников, началось в Батуми (регион Аджария). Строительные работы начались на территории школы №16. Старое здание школы было аварийным, по этой причине несколько месяцев назад его демонтировали. В символической церемонии заложения основы строительства новой школы принял участие председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. "Я уверен, что эта школа будет одной из самых сильных и станет местом воспитания и обучения образованных и мотивированных учеников нового поколения. Именно поэтому для нас особенно важно, чтобы мы за короткое время смогли решить эту проблему, которая досталась нам в наследство", – заявил Рижвадзе.Глава аджарского правительства выразил сожаление в связи с тем, что в течение многих лет в Батуми не строились школы. По его словам, это тот вызов, который нужно принять и скоро решить. Как отметил Рижвадзе, на данный момент в Аджарии идет строительство и ремонт 80 школ, и данный процесс продолжится и в будущем. Рижвадзе призвал учеников включиться в разные государственные программы и, в случае хорошей учебы, правительство всячески их поддержит, в том числе и в плане продолжения учебы за рубежом. Согласно данным "Сакстата", на сегодняшний день в Аджарии всего 253 школ и 66 440 учеников. Из них в Батуми 18 школ, 193 учителя и 39 483 ученика.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

торнике рижвадзе, аджария, батуми, новости, общество, грузия, школа