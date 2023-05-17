Школа на тысячу учеников появится в Батуми
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Глава аджарского правительства выразил сожаление в связи с тем, что в течение многих лет в Батуми не строились школы
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Строительство школы, рассчитанной на тысячу учеников, началось в Батуми (регион Аджария).
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Строительные работы начались на территории школы №16. Старое здание школы было аварийным, по этой причине несколько месяцев назад его демонтировали.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
В символической церемонии заложения основы строительства новой школы принял участие председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
"Я уверен, что эта школа будет одной из самых сильных и станет местом воспитания и обучения образованных и мотивированных учеников нового поколения. Именно поэтому для нас особенно важно, чтобы мы за короткое время смогли решить эту проблему, которая досталась нам в наследство", – заявил Рижвадзе.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Глава аджарского правительства выразил сожаление в связи с тем, что в течение многих лет в Батуми не строились школы. По его словам, это тот вызов, который нужно принять и скоро решить.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Как отметил Рижвадзе, на данный момент в Аджарии идет строительство и ремонт 80 школ, и данный процесс продолжится и в будущем.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Рижвадзе призвал учеников включиться в разные государственные программы и, в случае хорошей учебы, правительство всячески их поддержит, в том числе и в плане продолжения учебы за рубежом.
© Government of AjaraСтроительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
Строительство школы на тысячу учеников началось в Батуми
© Government of Ajara
Согласно данным "Сакстата", на сегодняшний день в Аджарии всего 253 школ и 66 440 учеников. Из них в Батуми 18 школ, 193 учителя и 39 483 ученика.