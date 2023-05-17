https://sputnik-georgia.ru/20230517/skolko-dali-za-napadenie-na-monastyr-i-iznasilovanie-monakhini-v-gruzii-prigovor-vynesen-277794467.html

Сколько дали за нападение на монастырь и изнасилование монахини в Грузии? Приговор вынесен

Сколько дали за нападение на монастырь и изнасилование монахини в Грузии? Приговор вынесен

Обвиняемые напали на монахиню в монастыре в селе Цхамура Хашурского района 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T23:57+0400

2023-05-17T23:57+0400

2023-05-17T23:57+0400

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Хашурский районный суд приговорил к 20 годам лишения свободы каждого из обвиняемых в разбойном нападении на монастырь и в групповом изнасиловании монахини. На суде стороне обвинения удалось доказать, что 25 ноября 2022 года обвиняемые напали на монахиню в монастыре в селе Цхамура Хашурского района. Мужчины сначала ударили монахиню, а после с особой жестокостью вдвоем изнасиловали женщину. Покидая место преступления, обвиняемые забрали ящики для пожертвований с деньгами. Суд признал мужчин виновными по всем статьям обвинения – разбойное нападение совершенное группой лиц с незаконным проникновением, и изнасилование, совершенном группой лиц с особой жестокостью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

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преступность в грузии, хашурский район, грузия, новости, происшествия