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Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации
Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сторонников террористической организации "Исламское государство"*, шестерых граждан Грузии, задержали в результате масштабной... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T11:45+0400
2023-05-17T11:45+0400
2023-05-17T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сторонников террористической организации "Исламское государство"*, шестерых граждан Грузии, задержали в результате масштабной спецоперации Службы государственной безопасности, которая прошла одновременно в четырех местах, говорится в сообщении ведомства. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия
Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации
11:45 17.05.2023 (обновлено: 11:55 17.05.2023)
Дополняется
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сторонников террористической организации "Исламское государство"*, шестерых граждан Грузии, задержали в результате масштабной спецоперации Службы государственной безопасности, которая прошла одновременно в четырех местах, говорится в сообщении ведомства.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация