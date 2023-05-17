https://sputnik-georgia.ru/20230517/storonnikov-islamskogo-gosudarstva-zaderzhali-v-gruzii-v-khode-masshtabnoe-spetsoperatsii-277750128.html

Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации

Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сторонников террористической организации "Исламское государство"*, шестерых граждан Грузии, задержали в результате масштабной... 17.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сторонников террористической организации "Исламское государство"*, шестерых граждан Грузии, задержали в результате масштабной спецоперации Службы государственной безопасности, которая прошла одновременно в четырех местах, говорится в сообщении ведомства. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация

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