https://sputnik-georgia.ru/20230517/strashnoe-dtp-v-gruzii---pogibli-dvoe-politseyskikh--277746415.html

Страшное ДТП в Грузии – погибли двое полицейских

Страшное ДТП в Грузии – погибли двое полицейских

Пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж 17.05.2023, Sputnik Грузия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Двое полицейских погибли в результате автомобильной аварии в Карели (регион Шида Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2".По имеющейся информации, пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж, в результате чего полицейские погибли на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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