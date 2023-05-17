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Страшное ДТП в Грузии – погибли двое полицейских
Страшное ДТП в Грузии – погибли двое полицейских
Пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T10:44+0400
2023-05-17T10:44+0400
2023-05-17T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Двое полицейских погибли в результате автомобильной аварии в Карели (регион Шида Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2".По имеющейся информации, пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж, в результате чего полицейские погибли на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, шида картли
грузия, происшествия, новости, шида картли
Страшное ДТП в Грузии – погибли двое полицейских
10:44 17.05.2023 (обновлено: 10:48 17.05.2023)
Пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Двое полицейских погибли в результате автомобильной аварии в Карели (регион Шида Картли), сообщила телекомпания "Рустави 2".
По имеющейся информации, пьяный водитель врезался в стоящий патрульный экипаж, в результате чего полицейские погибли на месте.