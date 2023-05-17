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В Грузии отмечают День сплоченности и святости семьи – видео
В Грузии отмечают День сплоченности и святости семьи – видео
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Теперь этот... 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T14:38+0400
2023-05-17T14:38+0400
2023-05-17T14:44+0400
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Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день сплоченности и святости семьи, традиции, грузинские традиции и обычаи, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, день сплоченности и святости семьи, традиции, грузинские традиции и обычаи, видео
В Грузии отмечают День сплоченности и святости семьи – видео
14:38 17.05.2023 (обновлено: 14:44 17.05.2023)
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Теперь этот праздник отмечается ежегодно. В шествии принимают участие представители духовенства.
Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".