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В Грузии отмечают День сплоченности и святости семьи – видео

В Грузии отмечают День сплоченности и святости семьи – видео

День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. Теперь этот... 17.05.2023, Sputnik Грузия

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Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".

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