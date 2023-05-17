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Вавилов: о цели европейского турне спецпредставителя Китая по украинскому урегулированию
Вавилов: о цели европейского турне спецпредставителя Китая по украинскому урегулированию
Китай пытается подморозить конфликт на Украине и одновременно оттянуть начало тайваньской операции, чего пытаются не допустить американцы 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T12:27+0400
2023-05-17T12:27+0400
2023-05-17T12:27+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Что спецпредставитель Китая по украинскому вопросу будет обсуждать в Киеве? Как Макрон и Шольц борются за благосклонность КНР? Как Владивосток заработает на транзите грузов из Китая в Китай? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, китай, украина, киев, sputnik, видео
мультимедиа, видео, в мире, китай, украина, киев, sputnik, видео
Вавилов: о цели европейского турне спецпредставителя Китая по украинскому урегулированию
Китай пытается подморозить конфликт на Украине и одновременно оттянуть начало тайваньской операции, чего пытаются не допустить американцы
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Что спецпредставитель Китая по украинскому вопросу будет обсуждать в Киеве? Как Макрон и Шольц борются за благосклонность КНР? Как Владивосток заработает на транзите грузов из Китая в Китай?
Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.