https://sputnik-georgia.ru/20230517/vavilov-o-tseli-evropeyskogo-turne-spetspredstavitelya-kitaya-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu-277753246.html

Вавилов: о цели европейского турне спецпредставителя Китая по украинскому урегулированию

Вавилов: о цели европейского турне спецпредставителя Китая по украинскому урегулированию

Китай пытается подморозить конфликт на Украине и одновременно оттянуть начало тайваньской операции, чего пытаются не допустить американцы 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T12:27+0400

2023-05-17T12:27+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Что спецпредставитель Китая по украинскому вопросу будет обсуждать в Киеве? Как Макрон и Шольц борются за благосклонность КНР? Как Владивосток заработает на транзите грузов из Китая в Китай? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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