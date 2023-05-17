Вино, культура, достопримечательности: как корейских зрителей познакомят с туризмом Грузии
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
Посмотреть передачи о Грузии и ее культуре смогут миллионы жителей Кореи
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Корейская телекомпания "EBS" готовит о туристическом потенциале Грузии цикл передач, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
Высокорейтинговый популярный телевизионный канал Кореи снимает о Грузии четыре эпизода. Съемочная группа канала находится в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
Корейские журналисты уже посетили Тбилиси, Бодбе, Сигнахи, Цинандали, Алаверди, Телави, Степанцминда, Сно, Джуту, Гори, Уплисцихе, Боржоми, Цхалтубо, Кутаиси, Гелати, каньон Окаце, музей Вани, Мартвили, Горда, Местию, Ушгули, Зугдиди и Батуми.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
В рамках трехнедельного съемочного проекта корейские журналисты запечатлеют самые известные туристические места Грузии, а также ознакомятся с грузинской культурой, кухней и виноделием.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
Первый эпизод передачи будет посвящен Тбилиси, грузинскому фольклору, кулинарии. Во втором эпизоде корейский зритель сможет ознакомиться с кавказскими горами, Казбеги, Троицкой церковью в Гергети, Сванети, древнейшими башнями, лесами и хачапури.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
В третьем эпизоде корейские журналисты расскажут о Сигнахи, Кутаиси, о различных грузинских фестивалях, а также грузинском сыре, чурчхеле и винах страны.
© Georgian National Tourism AdministrationКорейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
Корейские журналисты снимают цикл передач о Грузии
© Georgian National Tourism Administration
В четвертый, заключительный эпизод попадут каньоны Мартвили и Окаце, Нокалакеви, Боржоми, охраняемые территории и регион Аджария.
Посмотреть передачи о Грузии смогут миллионы жителей Кореи.