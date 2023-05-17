https://sputnik-georgia.ru/20230517/vino-kultura-dostoprimechatelnosti-kak-koreyskikh-zriteley-poznakomyat-s-turizmom-gruzii-277786981.html

Вино, культура, достопримечательности: как корейских зрителей познакомят с туризмом Грузии

Вино, культура, достопримечательности: как корейских зрителей познакомят с туризмом Грузии

Посмотреть передачи о Грузии и ее культуре смогут миллионы жителей Кореи 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T22:02+0400

2023-05-17T22:02+0400

2023-05-17T22:02+0400

туризм

туризм

туризм в грузии

грузия делает ставку на туризм

горный туризм

винный туризм

гастрономический туризм

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Корейская телекомпания "EBS" готовит о туристическом потенциале Грузии цикл передач, сообщила пресс-служба Национальной администрации туризма. Высокорейтинговый популярный телевизионный канал Кореи снимает о Грузии четыре эпизода. Съемочная группа канала находится в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. Корейские журналисты уже посетили Тбилиси, Бодбе, Сигнахи, Цинандали, Алаверди, Телави, Степанцминда, Сно, Джуту, Гори, Уплисцихе, Боржоми, Цхалтубо, Кутаиси, Гелати, каньон Окаце, музей Вани, Мартвили, Горда, Местию, Ушгули, Зугдиди и Батуми. В рамках трехнедельного съемочного проекта корейские журналисты запечатлеют самые известные туристические места Грузии, а также ознакомятся с грузинской культурой, кухней и виноделием.Первый эпизод передачи будет посвящен Тбилиси, грузинскому фольклору, кулинарии. Во втором эпизоде корейский зритель сможет ознакомиться с кавказскими горами, Казбеги, Троицкой церковью в Гергети, Сванети, древнейшими башнями, лесами и хачапури. В третьем эпизоде корейские журналисты расскажут о Сигнахи, Кутаиси, о различных грузинских фестивалях, а также грузинском сыре, чурчхеле и винах страны. В четвертый, заключительный эпизод попадут каньоны Мартвили и Окаце, Нокалакеви, Боржоми, охраняемые территории и регион Аджария. Посмотреть передачи о Грузии смогут миллионы жителей Кореи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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