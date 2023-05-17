https://sputnik-georgia.ru/20230517/voz-prizyvaet-lyudey-ne-ispolzovat-dlya-pokhudeniya-sakharozameniteli-277790363.html

ВОЗ призывает людей не использовать для похудения сахарозаменители

ВОЗ призывает людей не использовать для похудения сахарозаменители

В организации рекомендуют принимать сахар естественным путем, то есть через фрукты 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T22:43+0400

2023-05-17T22:43+0400

2023-05-17T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает людей, желающих похудеть, не использовать подсластители, не содержащие сахара, говорится в новом гайдлайне, опубликованном на сайте организации. В организации отметили, что систематический обзор показывает: использование подсластителей без сахара не имеет никакой долгосрочной пользы для сокращения жира тела ни среди взрослых, ни среди детей. Наблюдение экспертов также показало, что использование сахарозаменителей может привести к нежелательным результатам, например, к диабету второго типа или сердечно-сосудистым заболеваниям. ВОЗ призывает принимать сахар естественным путем, то есть через фрукты. "Подсластитель без сахара – не обязательный диетический фактор и не имеет пищевой ценности. Люди должны сократить в своем рационе сладкое еще с раннего возраста для улучшения здоровья", – заявил директор ВОЗ по питанию для здоровья и развития Франческо Бранка. В ВОЗ отметили, что рекомендация распространяется на всех людей, кроме тех, у кого есть диабет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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