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https://sputnik-georgia.ru/20230518/basseyn-dlya-provedeniya-mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-postroen-v-kutaisi-277812238.html
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T17:32+0400
2023-05-18T17:32+0400
грузия
спорт
новости
экономика
кутаиси
ираклий карселадзе
министерство инфраструктуры и регионального развития
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Строительные работы олимпийского бассейна во втором по величине городе Грузии Кутаиси, который сможет принять соревнования местного и международного уровня, завершены в кратчайшие сроки, информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Длина современного бассейна составляет 50, а ширина – 25 метров. В бассейновом комплексе есть трибуна вместимостью до 600 зрителей, малый детский бассейн, тренировочные залы, раздевалки для спортсменов и судей, помещения для хранения продуктов питания и спортивного инвентаря. "Строительство Кутаисского олимпийского бассейна завершено, и причем очень быстро. После завершения тестирования у нас появится достойный объект, где дети, подростки, профессиональные спортсмены и вообще любители спорта смогут тренироваться по современным стандартам как в бассейнах, так и в тренажерном зале", – сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По словам министра, абсолютно все оборудование уже доставлено. Сейчас идет монтаж и тестирование, которые завершатся в самое ближайшее время. Здание олимпийского бассейна оборудовано современными инженерными сетями, насосными станциями, фильтрами, системами отопления, охлаждения и пожаротушения. На открытой площадке бассейна обустроена автостоянка и летнее кафе, пользоваться новым бассейном смогут как любители, так и спортсмены. Что немаловажно, инфраструктура бассейна адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, спорт, новости, экономика, кутаиси, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития
грузия, спорт, новости, экономика, кутаиси, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития

Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси

17:32 18.05.2023
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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НовостиTelegram
В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Строительные работы олимпийского бассейна во втором по величине городе Грузии Кутаиси, который сможет принять соревнования местного и международного уровня, завершены в кратчайшие сроки, информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Длина современного бассейна составляет 50, а ширина – 25 метров. В бассейновом комплексе есть трибуна вместимостью до 600 зрителей, малый детский бассейн, тренировочные залы, раздевалки для спортсменов и судей, помещения для хранения продуктов питания и спортивного инвентаря.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
"Строительство Кутаисского олимпийского бассейна завершено, и причем очень быстро. После завершения тестирования у нас появится достойный объект, где дети, подростки, профессиональные спортсмены и вообще любители спорта смогут тренироваться по современным стандартам как в бассейнах, так и в тренажерном зале", – сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По словам министра, абсолютно все оборудование уже доставлено. Сейчас идет монтаж и тестирование, которые завершатся в самое ближайшее время.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Здание олимпийского бассейна оборудовано современными инженерными сетями, насосными станциями, фильтрами, системами отопления, охлаждения и пожаротушения.
На открытой площадке бассейна обустроена автостоянка и летнее кафе, пользоваться новым бассейном смогут как любители, так и спортсмены.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Что немаловажно, инфраструктура бассейна адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования.
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