https://sputnik-georgia.ru/20230518/basseyn-dlya-provedeniya-mezhdunarodnykh-sorevnovaniy-postroen-v-kutaisi-277812238.html

Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси

Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси

В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T17:32+0400

2023-05-18T17:32+0400

2023-05-18T17:32+0400

грузия

спорт

новости

экономика

кутаиси

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Строительные работы олимпийского бассейна во втором по величине городе Грузии Кутаиси, который сможет принять соревнования местного и международного уровня, завершены в кратчайшие сроки, информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии. Длина современного бассейна составляет 50, а ширина – 25 метров. В бассейновом комплексе есть трибуна вместимостью до 600 зрителей, малый детский бассейн, тренировочные залы, раздевалки для спортсменов и судей, помещения для хранения продуктов питания и спортивного инвентаря. "Строительство Кутаисского олимпийского бассейна завершено, и причем очень быстро. После завершения тестирования у нас появится достойный объект, где дети, подростки, профессиональные спортсмены и вообще любители спорта смогут тренироваться по современным стандартам как в бассейнах, так и в тренажерном зале", – сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По словам министра, абсолютно все оборудование уже доставлено. Сейчас идет монтаж и тестирование, которые завершатся в самое ближайшее время. Здание олимпийского бассейна оборудовано современными инженерными сетями, насосными станциями, фильтрами, системами отопления, охлаждения и пожаротушения. На открытой площадке бассейна обустроена автостоянка и летнее кафе, пользоваться новым бассейном смогут как любители, так и спортсмены. Что немаловажно, инфраструктура бассейна адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

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грузия, спорт, новости, экономика, кутаиси, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития