Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Строительные работы олимпийского бассейна во втором по величине городе Грузии Кутаиси, который сможет принять соревнования местного и международного уровня, завершены в кратчайшие сроки, информацию распространяет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Длина современного бассейна составляет 50, а ширина – 25 метров. В бассейновом комплексе есть трибуна вместимостью до 600 зрителей, малый детский бассейн, тренировочные залы, раздевалки для спортсменов и судей, помещения для хранения продуктов питания и спортивного инвентаря.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
"Строительство Кутаисского олимпийского бассейна завершено, и причем очень быстро. После завершения тестирования у нас появится достойный объект, где дети, подростки, профессиональные спортсмены и вообще любители спорта смогут тренироваться по современным стандартам как в бассейнах, так и в тренажерном зале", – сказал министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
По словам министра, абсолютно все оборудование уже доставлено. Сейчас идет монтаж и тестирование, которые завершатся в самое ближайшее время.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Здание олимпийского бассейна оборудовано современными инженерными сетями, насосными станциями, фильтрами, системами отопления, охлаждения и пожаротушения.
На открытой площадке бассейна обустроена автостоянка и летнее кафе, пользоваться новым бассейном смогут как любители, так и спортсмены.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Бассейн для проведения международных соревнований построен в Кутаиси
Что немаловажно, инфраструктура бассейна адаптирована для людей с ограниченными возможностями. В настоящее время завершается оснащение бассейна и идет процесс его тестирования.