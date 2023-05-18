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Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото
Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото
Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки. Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку. 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T13:35+0400
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Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, путешествия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, главные достопримечательности грузии, туристические достопримечательности, путешествия, фото

Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото

13:35 18.05.2023 (обновлено: 13:42 18.05.2023)
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Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки. Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку.
Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.
© photo: Sputnik / Stringer

Май – один из самых приятных месяцев для путешествий.

Май – один из самых приятных месяцев для путешествий. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Май – один из самых приятных месяцев для путешествий.

© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, в этом месяце расцветают поля маков, которые привлекают множество людей, жаждущих сделать красивые фото в алых цветах.

Кроме того, в этом месяце расцветают поля маков, которые привлекают множество людей, жаждущих сделать красивые фото в алых цветах. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кроме того, в этом месяце расцветают поля маков, которые привлекают множество людей, жаждущих сделать красивые фото в алых цветах.

© photo: Sputnik / Stringer

На юге Грузии, в сторону границы с Арменией, таких полей очень много.

На юге Грузии, в сторону границы с Арменией, таких полей очень много. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

На юге Грузии, в сторону границы с Арменией, таких полей очень много.

© photo: Sputnik / STRINGER

Поездка в эти края – это повод совместить ставшую трендом фотосессию в цветах с осмотром местных достопримечательностей.

Поездка в эти края – это повод совместить ставшую трендом фотосессию в цветах с осмотром местных достопримечательностей. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / STRINGER

Поездка в эти края – это повод совместить ставшую трендом фотосессию в цветах с осмотром местных достопримечательностей.

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки.

Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки.

© photo: Sputnik / Stringer

Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку.

Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку.

© photo: Sputnik / Stringer

Идти пешком достаточно утомительно, по пути есть река, у которой можно посидеть и восполнить силы. Далее до крепости уже рукой подать.

Идти пешком достаточно утомительно, по пути есть река, у которой можно посидеть и восполнить силы. Далее до крепости уже рукой подать. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Идти пешком достаточно утомительно, по пути есть река, у которой можно посидеть и восполнить силы. Далее до крепости уже рукой подать.

© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.

Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.

© photo: Sputnik / Stringer

Гаги располагается на большой и заметной скале рядом с рекой Дебед. Предполагают, что здесь когда-то мог быть древний город.

Гаги располагается на большой и заметной скале рядом с рекой Дебед. Предполагают, что здесь когда-то мог быть древний город. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Гаги располагается на большой и заметной скале рядом с рекой Дебед. Предполагают, что здесь когда-то мог быть древний город.

© photo: Sputnik / Stringer

Ворота в цитадель находятся в южной части. Придётся немного подняться наверх, но это совсем несложно. На вершине крепости достаточно просторно, есть лужайка и нет никаких построек.

Ворота в цитадель находятся в южной части. Придётся немного подняться наверх, но это совсем несложно. На вершине крепости достаточно просторно, есть лужайка и нет никаких построек. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ворота в цитадель находятся в южной части. Придётся немного подняться наверх, но это совсем несложно. На вершине крепости достаточно просторно, есть лужайка и нет никаких построек.

© photo: Sputnik / Stringer

У стен крепости есть полукруглые выступы – контрфорсы. Издалека их можно принять за башни. В части крепости было обнаружено большое количество глазурованной керамики, типичной для XI-XII веков.

У стен крепости есть полукруглые выступы – контрфорсы. Издалека их можно принять за башни. В части крепости было обнаружено большое количество глазурованной керамики, типичной для XI-XII веков. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

У стен крепости есть полукруглые выступы – контрфорсы. Издалека их можно принять за башни. В части крепости было обнаружено большое количество глазурованной керамики, типичной для XI-XII веков.

© photo: Sputnik / STRINGER

К сожалению, сейчас от крепости мало что осталось. Но зато с цитадели открываются прекрасные пейзажи на равнину Дебеда и армянские горы. А в мае ещё и на маковые поля.

К сожалению, сейчас от крепости мало что осталось. Но зато с цитадели открываются прекрасные пейзажи на равнину Дебеда и армянские горы. А в мае ещё и на маковые поля. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / STRINGER

К сожалению, сейчас от крепости мало что осталось. Но зато с цитадели открываются прекрасные пейзажи на равнину Дебеда и армянские горы. А в мае ещё и на маковые поля.

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