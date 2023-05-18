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Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото

Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото

Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки. Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку. 18.05.2023, Sputnik Грузия

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Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.

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