Достопримечательности Грузии: крепость Гаги на юге страны – фото
Май – один из самых приятных месяцев для путешествий.
Май – один из самых приятных месяцев для путешествий.
Кроме того, в этом месяце расцветают поля маков, которые привлекают множество людей, жаждущих сделать красивые фото в алых цветах.
Кроме того, в этом месяце расцветают поля маков, которые привлекают множество людей, жаждущих сделать красивые фото в алых цветах.
На юге Грузии, в сторону границы с Арменией, таких полей очень много.
На юге Грузии, в сторону границы с Арменией, таких полей очень много.
Поездка в эти края – это повод совместить ставшую трендом фотосессию в цветах с осмотром местных достопримечательностей.
Поездка в эти края – это повод совместить ставшую трендом фотосессию в цветах с осмотром местных достопримечательностей.
Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки.
Крепость Гаги находится на юге Грузии, недалеко от села Шулавери, куда ходят маршрутки.
Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку.
Однако потом придётся прогуляться, взять такси или поймать попутку.
Идти пешком достаточно утомительно, по пути есть река, у которой можно посидеть и восполнить силы. Далее до крепости уже рукой подать.
Идти пешком достаточно утомительно, по пути есть река, у которой можно посидеть и восполнить силы. Далее до крепости уже рукой подать.
Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.
Цитадель Гаги была построена в XI веке армянским царем Гагиком I, что и объясняет ее название. Однако археологические раскопки указывают на то, что крепость намного старше.
Гаги располагается на большой и заметной скале рядом с рекой Дебед. Предполагают, что здесь когда-то мог быть древний город.
Гаги располагается на большой и заметной скале рядом с рекой Дебед. Предполагают, что здесь когда-то мог быть древний город.
Ворота в цитадель находятся в южной части. Придётся немного подняться наверх, но это совсем несложно. На вершине крепости достаточно просторно, есть лужайка и нет никаких построек.
Ворота в цитадель находятся в южной части. Придётся немного подняться наверх, но это совсем несложно. На вершине крепости достаточно просторно, есть лужайка и нет никаких построек.
У стен крепости есть полукруглые выступы – контрфорсы. Издалека их можно принять за башни. В части крепости было обнаружено большое количество глазурованной керамики, типичной для XI-XII веков.
У стен крепости есть полукруглые выступы – контрфорсы. Издалека их можно принять за башни. В части крепости было обнаружено большое количество глазурованной керамики, типичной для XI-XII веков.
К сожалению, сейчас от крепости мало что осталось. Но зато с цитадели открываются прекрасные пейзажи на равнину Дебеда и армянские горы. А в мае ещё и на маковые поля.
К сожалению, сейчас от крепости мало что осталось. Но зато с цитадели открываются прекрасные пейзажи на равнину Дебеда и армянские горы. А в мае ещё и на маковые поля.