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Двойные стандарты грузинской оппозиции - видео

Двойные стандарты грузинской оппозиции - видео

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, которая яро протестует против прямого авиасообщения с Россией и устраивает акции, в 2011 году говорила совсем по-другому... 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T17:32+0400

2023-05-18T17:32+0400

2023-05-18T17:32+0400

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видео-новости из грузии

мультимедиа

элене хоштария

оппозиция

россия отменила визы для граждан грузии

авиасообщение в грузии

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Буквально через три года после августа 2008-го, будучи во власти, Элене Хоштария приветствовала русских туристов и была открыта для отношений с Россией. А теперь все изменилось. Политик занимает прямо противоположную позицию. Возобновление прямого авиасообщения с Россией Элене Хоштария называет "предательством национальных интересов и ударом по суверенитету Грузии"."Мы не придираемся к пассажирам, но мы покажем России и всему миру, что никто в Грузии не встречаетсамолет из Москвы аплодисментами, - заявила Элене Хоштария, анонсируя акцию протеста, которая состоится завтра днем, когда активисты партии и их сторонники автоколонной отправятся в тбилисский аэропорт.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, элене хоштария, оппозиция, россия отменила визы для граждан грузии, авиасообщение в грузии, видео