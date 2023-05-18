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Georgian Airways отменила часть рейсов из Тбилиси в Москву
Georgian Airways отменила часть рейсов из Тбилиси в Москву
До получения разрешения на осуществление прямых рейсов в Россию самолеты Georgian Airways летали из Тбилиси в Москву и обратно через Ереван 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T14:51+0400
2023-05-18T14:51+0400
2023-05-18T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik.Грузинская авиакомпания Georgian Airways, получившая разрешение на выполнение прямых авиарейсов в Россию, отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.Грузинская авиакомпания Georgian Airways 16 мая получила разрешение на авиасообщение с Россией. Рейсы будут выполняться с 20 мая с частотой семь рейсов в неделю. Вылет из Тбилиси в 08:00 по местному времени.Ранее Georgian Airways выполняла рейсы из Тбилиси в Москву и обратно через Ереван.Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Разрешение на выполнение прямых перелетов уже получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, москва, тбилиси, ереван, georgian airways, владимир путин, авиасообщение россии и грузии
Georgian Airways отменила часть рейсов из Тбилиси в Москву
14:51 18.05.2023 (обновлено: 14:58 18.05.2023)
До получения разрешения на осуществление прямых рейсов в Россию самолеты Georgian Airways летали из Тбилиси в Москву и обратно через Ереван
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways, получившая разрешение на выполнение прямых авиарейсов в Россию, отменила транзитные рейсы в Москву через Ереван, сообщает РИА Новости
со ссылкой на авиакомпанию.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways 16 мая получила разрешение на авиасообщение с Россией. Рейсы будут выполняться с 20 мая с частотой семь рейсов в неделю. Вылет из Тбилиси в 08:00 по местному времени.
"После 20 мая все транзитные рейсы отменены, как всем известно, будут прямые полеты", – заявили в авиакомпании.
Ранее Georgian Airways выполняла рейсы из Тбилиси в Москву и обратно через Ереван.
Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.
Разрешение на выполнение прямых перелетов уже получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю.
Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.