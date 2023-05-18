https://sputnik-georgia.ru/20230518/gruzinskaya-mechta-opasaetsya-posledstviy-vystupleniya-prezidenta-v-bryussele-277814037.html

"Грузинская мечта" опасается последствий выступления президента в Брюсселе

"Грузинская мечта" опасается последствий выступления президента в Брюсселе

Президентская администрация провела параллели между затягиванием одобрения ее визита в Брюссель и решением властей по прямому авиасообщению с Россией 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T16:50+0400

2023-05-18T16:50+0400

2023-05-18T17:02+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта

правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае визита в Брюссель может сделать там такие заявления, которые нанесут вред перспективам страны получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. На прошлой неделе президентская администрация заявила, что правительство, которое еще 27 апреля получило обращение о запланированном на 31 мая визите президента в Брюссель, до сих пор не дало ответа. Зато правительство сразу после решения России снять запрет на прямое авиасообщение между странами, дало добро, отмечено в заявлении. При этом он назвал заявление администрации президента спекуляцией. "Президент не должен спекулировать. При чем тут одностороннее восстановление Россией полетов и визит президента в другую страну", – сказал Кобахидзе. По его словам, если правительство сочтет, что визит президента в Брюссель не пойдет на пользу делу получения страной статуса кандидата в ЕС, Конституция позволяет правительству отказать президенту. Президент Грузии планирует отправиться в Брюссель для выступления в Европарламенте. Это выступление планировалось еще 18 апреля, но, как заявила сама Зурабишвили, оно сорвалось из-за искусственного затягивания правительством одобрения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , грузинская мечта, правительство грузии