https://sputnik-georgia.ru/20230518/itogi-spetsoperatsii-protiv-narkotorgovtsev-v-gruzii--mvd-rasskazalo-o-rezultatakh-277817519.html
Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах
Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах
За незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками задержано 36 граждан Грузии и один иностранец 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T19:59+0400
2023-05-18T19:59+0400
2023-05-18T19:59+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
аджария
наркопреступления в грузии
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23826/17/238261790_0:62:2048:1214_1920x0_80_0_0_d7488b60848598be506a95681251e8f6.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Граждане Грузии и иностранец были задержаны в результате спецоперации министерства внутренних дел Грузии против наркоторговли, говорится в сообщении ведомства. Спецоперация проходила как в Тбилиси, так и в Аджарии и в других регионах страны. Из 37 человек задержанных за незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками 36 граждане Грузии и один иностранец, гражданство которого МВД не указывает. Спецоперации проходят в Тбилиси и регионах Грузии >>Из обвиняемых в наркореализации 12 были в прошлом судимы. Самому старшему из задержанных за торговлю наркотиками 65 лет, а самому младшему – 22 года. Следствие установило, что все задержанные участвовали в схеме продажи наркотиков через интернет-аппликации и соцсети. В частности, они с целью последующей реализации закладывали в конкретных местах наркотики, после чего отправляли координаты и указанное место покупателям. Для доказательства вины задержанных за наркоторговлю, сотрудники полиции осуществили контрольные закупки и засняли их на видео. Задержанным за продажу наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23826/17/238261790_225:0:2048:1367_1920x0_80_0_0_63b13c675275bb4467c3dc16e7bb67b6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси, аджария, наркопреступления в грузии, мвд грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, аджария, наркопреступления в грузии, мвд грузии
Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах
За незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками задержано 36 граждан Грузии и один иностранец
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Граждане Грузии и иностранец были задержаны в результате спецоперации министерства внутренних дел Грузии против наркоторговли, говорится в сообщении ведомства.
Спецоперация проходила как в Тбилиси, так и в Аджарии и в других регионах страны.
Из 37 человек задержанных за незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками 36 граждане Грузии и один иностранец, гражданство которого МВД не указывает.
Из обвиняемых в наркореализации 12 были в прошлом судимы. Самому старшему из задержанных за торговлю наркотиками 65 лет, а самому младшему – 22 года.
Следствие установило, что все задержанные участвовали в схеме продажи наркотиков через интернет-аппликации и соцсети.
В частности, они с целью последующей реализации закладывали в конкретных местах наркотики, после чего отправляли координаты и указанное место покупателям.
Для доказательства вины задержанных за наркоторговлю, сотрудники полиции осуществили контрольные закупки и засняли их на видео.
Задержанным за продажу наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.