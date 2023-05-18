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Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах

Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах

За незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками задержано 36 граждан Грузии и один иностранец 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T19:59+0400

2023-05-18T19:59+0400

2023-05-18T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Граждане Грузии и иностранец были задержаны в результате спецоперации министерства внутренних дел Грузии против наркоторговли, говорится в сообщении ведомства. Спецоперация проходила как в Тбилиси, так и в Аджарии и в других регионах страны. Из 37 человек задержанных за незаконную торговлю и попытку незаконной торговли наркотиками 36 граждане Грузии и один иностранец, гражданство которого МВД не указывает. Спецоперации проходят в Тбилиси и регионах Грузии >>Из обвиняемых в наркореализации 12 были в прошлом судимы. Самому старшему из задержанных за торговлю наркотиками 65 лет, а самому младшему – 22 года. Следствие установило, что все задержанные участвовали в схеме продажи наркотиков через интернет-аппликации и соцсети. В частности, они с целью последующей реализации закладывали в конкретных местах наркотики, после чего отправляли координаты и указанное место покупателям. Для доказательства вины задержанных за наркоторговлю, сотрудники полиции осуществили контрольные закупки и засняли их на видео. Задержанным за продажу наркотиков грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, аджария, наркопреступления в грузии, мвд грузии