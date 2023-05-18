https://sputnik-georgia.ru/20230518/izvestna-kompaniya-kotoraya-budet-obsluzhivat-azimut-v-gruzii-277794742.html
Известна компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии
Известна компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T00:13+0400
2023-05-18T00:13+0400
2023-05-18T00:13+0400
агентство гражданской авиации
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авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Наземное обслуживание российской компании "Азимут" (Azimuth Airlines) будет осуществлять компания Aero Handling Georgia, сообщает компания оператор Тбилисского и Батумского международных аэропортов TAV Georgia. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию, начиная с 17 мая. Компания Aero Handling Georgia была основана в 2021 году Давидом Кварацхелия и Давидом Цивцивадзе. Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство гражданской авиации, новости, грузия, экономика, tav georgia, авиасообщение россии и грузии
агентство гражданской авиации, новости, грузия, экономика, tav georgia, авиасообщение россии и грузии
Известна компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Наземное обслуживание российской компании "Азимут" (Azimuth Airlines) будет осуществлять компания Aero Handling Georgia, сообщает компания оператор Тбилисского и Батумского международных аэропортов TAV Georgia.
Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию, начиная с 17 мая.
"TAV Georgia предоставляет авиакомпаниям различные сервисы, в том числе наземное обслуживание. Из-за интереса СМИ, разъясняем, что в случае Azimuth Airlines наземное обслуживание будет осуществлять компания Aero Handling Georgia", - говорится в сообщении компании.
Компания Aero Handling Georgia была основана в 2021 году Давидом Кварацхелия и Давидом Цивцивадзе.
Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва.