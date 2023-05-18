https://sputnik-georgia.ru/20230518/izvestna-kompaniya-kotoraya-budet-obsluzhivat-azimut-v-gruzii-277794742.html

Известна компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии

Известна компания, которая будет обслуживать "Азимут" в Грузии

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T00:13+0400

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агентство гражданской авиации

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Наземное обслуживание российской компании "Азимут" (Azimuth Airlines) будет осуществлять компания Aero Handling Georgia, сообщает компания оператор Тбилисского и Батумского международных аэропортов TAV Georgia. Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" на выполнение прямых рейсов в Грузию, начиная с 17 мая. Компания Aero Handling Georgia была основана в 2021 году Давидом Кварацхелия и Давидом Цивцивадзе. Авиакомпания "Азимут" сможет выполнять прямые чартерные рейсы по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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