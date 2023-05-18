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Лавров: предстоящие два месяца решающие для зерновой сделки

Лавров: предстоящие два месяца решающие для зерновой сделки

Глава российской дипломатии подчеркнул, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T18:57+0400

2023-05-18T18:57+0400

2023-05-18T18:57+0400

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ТБИЛИСИ 18 мая — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, будут решающими в плане ее дальнейшей судьбы."Учитывая весь комплекс обстоятельств, учитывая обращение наших партнеров, мы поддержали инициативу президента (Турции – ред.) Эрдогана, о которой он вчера объявил – продлить эту сделку еще на два месяца, но при четком понимании, что эти два месяца будут решающими", – сказал министр в ходе пресс-конференции в Москве.При этом глава российской дипломатии особо отметил, что вопросы "зерновой сделки" никак не связаны с внутриполитическими событиями в Турции.Отметим, что Россия продлила черноморскую зерновую инициативу на 60 дней. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме замгенсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указывал, что в контексте "продуктовой сделки" должны быть решены следующие проблемы: подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, возобновление поставок в Россию сельхозтехники, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода "Тольятти-Одесса", разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, новости, политика, сергей лавров, турция, мид россии, оон, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022