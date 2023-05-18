https://sputnik-georgia.ru/20230518/letnee-solntsestoyanie-2023-kogda-nastupaet-samyy-dlinnyy-den-v-godu-277819745.html

Летнее солнцестояние 2023: когда наступает самый длинный день в году?

Летнее солнцестояние 2023: когда наступает самый длинный день в году?

День летнего солнцестояния ежегодно наступает в июне – с этого важного события Солнечной системы начинается астрономическое лето в Северном полушарии 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T22:14+0400

2023-05-18T22:14+0400

2023-05-18T22:14+0400

справки

летнее солнцестояние

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23654/03/236540335_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_a9d02e40ab949c9ebbdc901469034c52.jpg

Солнцестояние – это период, когда высота небесного светила в полдень над горизонтом бывает максимальной или минимальной, происходит летом и зимой. Когда наступает летнее солнцестояние в 2023-м, или самый длинный день в году, читайте в Sputnik Грузия. Когда наступает С астрономической точки зрения солнцестояние происходит летом в момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца становится наименьшим. Обычно летнее солнцестояние наступает в Северном полушарии 21 июня, а в високосные годы — 20-го числа. В 2023 году летнее солнцестояние наступит в Северном полушарии 21 июня в 18:57 по тбилисскому времени. Солнце в день летнего солнцестояния в Северном полушарии поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. В этот период светило остается над горизонтом дольше всего, следовательно, 21 июня жителей Северного полушария ожидает самый длинный день в году. В течение нескольких дней до и после солнцестояния, Солнце склонения почти не меняет – отсюда и произошло название. Затем светило начнет опускаться к югу, а световой день начнет медленно, но уверенно уменьшаться. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , летнее солнцестояние