https://sputnik-georgia.ru/20230518/narodnye-primety-na-iova-goroshnika-2023-chto-nelzya-delat-19-maya-277809442.html

Народные приметы на Иова Горошника 2023: что нельзя делать 19 мая?

Народные приметы на Иова Горошника 2023: что нельзя делать 19 мая?

Православная церковь 19 мая поминают праведного Иова Многострадального, жившего за две тысячи лет до Рождества Христова в Северной Аравии, судьба которого... 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T15:33+0400

2023-05-18T15:33+0400

2023-05-18T15:33+0400

справки

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/0c/277610403_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9003ce5e4822ce58de0bb54024b5a9f9.jpg

В народном календаре праздник, с которым связывают многочисленные приметы и запреты, называют Иов Горошник.Что нельзя делать на Иова Горошника: о народных приметах 19 мая читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Иова Горошника бездельничать – это плохая примета, привлекающая безденежье. Поэтому, если 19 мая выпадает на выходной день, желательно сделать в доме уборку, переставить мебель или какую-либо другую работу по хозяйству. По народным приметам нельзя на Иова Горошника топтаться просто так по траве, на которой есть роса – можно привлечь болезни. Нельзя ругаться 19 мая с родными и близкими – ссора может затянуться на долго. По приметам нельзя на Иова Горошника сажать горох ранним утром, а также пробовать 19 мая новые блюда. Приметы погоды По народным приметам на Иова Горошника предстоит ясная солнечная погода, если утро туманное, а если росы утром нет – значит, погода обязательно перемениться. Непогода затянется, если во время дождя на лужах образуются большие пузыри, а если капает сок из обломанных веток клена – это явная примета, что ожидается солнечный и теплы й день. По народным приметам обильная роса на Иова Горошника – к богатому урожаю огурцов, а яркий солнечный день 19 мая обещает жаркое лето. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия