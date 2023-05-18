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Пропавший в Батуми индийский студент найден мертвым
Пропавший в Батуми индийский студент найден мертвым
Студент учился в Батумском государственном университете им. Шота Руставели на первом курсе медицинского факультета 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T15:13+0400
2023-05-18T15:13+0400
2023-05-18T15:13+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Студент из Индии, которого несколько недель искали в Батуми, найден мертвым, сообщает аджарский телеканала TV 25. По информации СМИ, друзья молодого человека не могли с ним связаться после 22 апреля. МВД Грузии ведется следствие по статье "Доведение до самоубийства". О студенте известно, что он учился в Батумском государственном университете им. Шота Руставели на первом курсе медицинского факультета. Обучение проводилось на английском языке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми
грузия, новости, происшествия, батуми
Пропавший в Батуми индийский студент найден мертвым
Студент учился в Батумском государственном университете им. Шота Руставели на первом курсе медицинского факультета
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Студент из Индии, которого несколько недель искали в Батуми, найден мертвым, сообщает аджарский телеканала TV 25.
По информации СМИ, друзья молодого человека не могли с ним связаться после 22 апреля.
МВД Грузии ведется следствие по статье "Доведение до самоубийства".
О студенте известно, что он учился в Батумском государственном университете им. Шота Руставели на первом курсе медицинского факультета. Обучение проводилось на английском языке.