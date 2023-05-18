https://sputnik-georgia.ru/20230518/rossiya-stala-osnovnym-eksporterom-szhizhennogo-gaza-v-gruziyu-277812630.html

Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию

Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию

Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T17:17+0400

2023-05-18T17:17+0400

2023-05-18T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-апреле 2023 года составил 14,48 тысячи тонн, 99,7% которого завезли из России, сообщил Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, за четыре месяца текущего года импорт сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Всего из России завезли 14,44 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период почти в два раза вырос импорт нефтяного битума. Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 7,9 тысячи тонн (25,8%), из Турции – 6,7 тысячи тонн (21,9%) и Азербайджана – 1,2 тысячи тонн (3,9%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 251,2 миллиона долларов, 168,8 миллиона из которых – импорт из России (на 275% больше, чем в первом квартале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, сжиженный газ, российская нефть