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https://sputnik-georgia.ru/20230518/rossiya-stala-osnovnym-eksporterom-szhizhennogo-gaza-v-gruziyu-277812630.html
Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T17:17+0400
2023-05-18T17:17+0400
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экономика
россия
новости
союз импортеров нефтепродуктов грузии
сжиженный газ
российская нефть
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-апреле 2023 года составил 14,48 тысячи тонн, 99,7% которого завезли из России, сообщил Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, за четыре месяца текущего года импорт сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Всего из России завезли 14,44 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период почти в два раза вырос импорт нефтяного битума. Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 7,9 тысячи тонн (25,8%), из Турции – 6,7 тысячи тонн (21,9%) и Азербайджана – 1,2 тысячи тонн (3,9%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 251,2 миллиона долларов, 168,8 миллиона из которых – импорт из России (на 275% больше, чем в первом квартале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, россия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, сжиженный газ, российская нефть
грузия, экономика, россия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, сжиженный газ, российская нефть

Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию

17:17 18.05.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko / Перейти в фотобанкAsfalt
Asfalt - Sputnik Грузия, 1920, 18.05.2023
© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko
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Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-апреле 2023 года составил 14,48 тысячи тонн, 99,7% которого завезли из России, сообщил Союза импортеров нефтепродуктов.
По данным Союза, за четыре месяца текущего года импорт сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Всего из России завезли 14,44 тысячи тонн СПГ.
Кроме того, за отчетный период почти в два раза вырос импорт нефтяного битума.

"В январе-апреле Грузия импортировала 30,6 тысячи тонн битума, что на 96,1% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза.

Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 7,9 тысячи тонн (25,8%), из Турции – 6,7 тысячи тонн (21,9%) и Азербайджана – 1,2 тысячи тонн (3,9%).
Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 251,2 миллиона долларов, 168,8 миллиона из которых – импорт из России (на 275% больше, чем в первом квартале 2022 года).
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