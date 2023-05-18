https://sputnik-georgia.ru/20230518/rossiya-stala-osnovnym-eksporterom-szhizhennogo-gaza-v-gruziyu-277812630.html
Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T17:17+0400
2023-05-18T17:17+0400
2023-05-18T17:17+0400
грузия
экономика
россия
новости
союз импортеров нефтепродуктов грузии
сжиженный газ
российская нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251120694_0:146:2859:1754_1920x0_80_0_0_55c460e2528043ef64c512d1b4a15d5e.jpg
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-апреле 2023 года составил 14,48 тысячи тонн, 99,7% которого завезли из России, сообщил Союза импортеров нефтепродуктов. По данным Союза, за четыре месяца текущего года импорт сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Всего из России завезли 14,44 тысячи тонн СПГ. Кроме того, за отчетный период почти в два раза вырос импорт нефтяного битума. Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 7,9 тысячи тонн (25,8%), из Турции – 6,7 тысячи тонн (21,9%) и Азербайджана – 1,2 тысячи тонн (3,9%). Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 251,2 миллиона долларов, 168,8 миллиона из которых – импорт из России (на 275% больше, чем в первом квартале 2022 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0a/251120694_161:0:2696:1901_1920x0_80_0_0_803ac6f51f5159ff34605475a729a0f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, россия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, сжиженный газ, российская нефть
грузия, экономика, россия, новости, союз импортеров нефтепродуктов грузии, сжиженный газ, российская нефть
Россия стала основным экспортером сжиженного газа в Грузию
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Импорт сжиженного газа (СПГ) в Грузию в январе-апреле 2023 года составил 14,48 тысячи тонн, 99,7% которого завезли из России, сообщил Союза импортеров нефтепродуктов.
По данным Союза, за четыре месяца текущего года импорт сжиженного газа вырос на 52,3% по сравнению с январем-апрелем 2022 года. Всего из России завезли 14,44 тысячи тонн СПГ.
Кроме того, за отчетный период почти в два раза вырос импорт нефтяного битума.
"В январе-апреле Грузия импортировала 30,6 тысячи тонн битума, что на 96,1% больше по сравнению с показателем того же периода 2022 года", – говорится в сообщении Союза.
Наибольший объем импорта нефтяных битумов был осуществлен из России – 14,8 тысячи тонн, что составляет 48,4% всего импорта. Также битум завезли из Ирака – 7,9 тысячи тонн (25,8%), из Турции – 6,7 тысячи тонн (21,9%) и Азербайджана – 1,2 тысячи тонн (3,9%).
Россия является основным поставщиком нефтепродуктов в Грузию. Согласно статистике, в январе-марте 2023 года в Грузию завезли нефтепродукты на сумму 251,2 миллиона долларов, 168,8 миллиона из которых – импорт из России (на 275% больше, чем в первом квартале 2022 года).