https://sputnik-georgia.ru/20230518/skolko-myasa-proizveli-boyni-gruzii-novaya-statistika-277784322.html
Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика
Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика
В первом квартале текущего года в стране действовало 210 единиц холодильных хозяйств 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T08:01+0400
2023-05-18T08:01+0400
2023-05-18T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Бойни Грузии в первом квартале 2023 года произвели 13,6 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Из общего объема произведенной продукции 34,2% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 43,3% – птицы, 21,6% – свинины, 0,8% – баранины и козлятины. По результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 98,3 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 42,2%, свиньи – 49,6%, овцы и козы – 7,3%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 0,8%. Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях за отчетный период, составило 3,3 миллиона штук. За отчетный период были обслужены 12,9 тысячи человек, 35,5% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 116 человек. Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота – 33,8 лари, овец или коз – 13,8 лари, свиней – 28,9 лари. Сколько в стране холодильников В первом квартале текущего года в стране действовало 210 единиц холодильных хозяйств, большая часть которых (67,6%) расположена в регионе Шида Картли. За этот период холодильными хозяйствами воспользовались 344 потребителя. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 787 единиц, а среднемесячная численность работающих в хозяйствах – 1,3 тысячи человек. В январе-марте в холодильных камерах хранилось 85,3 тысячи тонн продукции, в том числе 48,2% – куриное мясо (включая замороженное), 23% – мясо и мясопродукты (включая полуфабрикаты), 13,4% – рыба, 11,7% – овощи и фрукты, а остальные продукты имели незначительную долю. Доход, полученный в виде услуг, составил 8 млн лари. По результатам исследования среднесуточная загрузка камер (в процентах от общей емкости камер) в январе составила 54,2%, в феврале – 48,8%, в марте – 49,9%. Сколько в стране элеваторов В первом квартале 2023 года в Грузии действовало 37 элеваторов, большая часть которых (10 единиц) расположена в регионе Квемо Картли. За этот период элеваторами воспользовались 15 потребителей. Число производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 88 единиц, а среднемесячная численность работающих в элеваторах – 478 человек. В январе-марте в элеваторах хранилось 84,8 тысячи тонн продукции, 46,1% из которой составляла пшеница. Кроме того, 82,6% от общего объема размещенной продукции составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. В первом квартале элеваторами реализовано 35,7 тысячи тонн продукции на сумму 45,2 млн лари, из которых 58% собственного производства. По результатам исследования среднесуточная загрузка хранилищ в январе составила 54,6%, в феврале – 52,3%, в марте – 51,9%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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кахети, имерети, тбилиси, грузия, экономика, общество, сакстат
кахети, имерети, тбилиси, грузия, экономика, общество, сакстат
Сколько мяса произвели бойни Грузии? Новая статистика
08:01 18.05.2023 (обновлено: 08:09 18.05.2023)
В первом квартале текущего года в стране действовало 210 единиц холодильных хозяйств
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Бойни Грузии в первом квартале 2023 года произвели 13,6 тысячи тонн мяса (убойная масса с учетом мяса птицы), говорится в результатах исследования боен, элеваторов и холодильных ферм Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Из общего объема произведенной продукции 34,2% пришлось на мясо крупного рогатого скота, 43,3% – птицы, 21,6% – свинины, 0,8% – баранины и козлятины.
По данным статистики, с января по март включительно в Грузии действовал 121 пункт убоя скота и птицы. Из них 18,2% расположены в регионе Квемо Картли, 16,5% – в Кахети, 16,5% – в Имерети, 14,0% – в Шида Картли, 11,6% – в Самегрело - Земо Сванети, 23,1% – в других регионах.
По результатам исследования, за этот период на бойнях было забито 98,3 тысячи голов скота, из них крупный рогатый скот – 42,2%, свиньи – 49,6%, овцы и козы – 7,3%. Доля прочего скота (без учета птицы) составляет 0,8%.
Кроме того, количество птицы, забитой на бойнях за отчетный период, составило 3,3 миллиона штук.
За отчетный период были обслужены 12,9 тысячи человек, 35,5% из которых были представлены в виде домашних хозяйств. Среднемесячная численность работников скотобоен составляла 1 116 человек.
Средняя стоимость одной услуги по убою скота составляет: крупного рогатого скота – 33,8 лари, овец или коз – 13,8 лари, свиней – 28,9 лари.
Сколько в стране холодильников
В первом квартале текущего года в стране действовало 210 единиц холодильных хозяйств, большая часть которых (67,6%) расположена в регионе Шида Картли.
Также действующие холодильные хозяйства расположены в Тбилиси (13,3%), Квемо Картли (4,8%), Аджарии (4,3%), Самегрело - Земо-Сванети (3,8%), Имерети (3,3%), Кахети (1,4%), Мцхета-Мтианети (1%) и в регионе Самцхе-Джавахети (0,5%).
За этот период холодильными хозяйствами воспользовались 344 потребителя. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 787 единиц, а среднемесячная численность работающих в хозяйствах – 1,3 тысячи человек.
В январе-марте в холодильных камерах хранилось 85,3 тысячи тонн продукции, в том числе 48,2% – куриное мясо (включая замороженное), 23% – мясо и мясопродукты (включая полуфабрикаты), 13,4% – рыба, 11,7% – овощи и фрукты, а остальные продукты имели незначительную долю.
Доход, полученный в виде услуг, составил 8 млн лари.
По результатам исследования среднесуточная загрузка камер (в процентах от общей емкости камер) в январе составила 54,2%, в феврале – 48,8%, в марте – 49,9%.
Сколько в стране элеваторов
В первом квартале 2023 года в Грузии действовало 37 элеваторов, большая часть которых (10 единиц) расположена в регионе Квемо Картли.
Кроме того, из функционирующих в стране элеваторов девять расположены в Тбилиси, пять – в Имерети (13,5%), четыре – в Кахети, три – в Самегрело-Земо Сванети, по два элеватора – в регионах Гурия и Шида Картли, по одному элеватору – в Аджарии и Самцхе Джавахети.
За этот период элеваторами воспользовались 15 потребителей. Число производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 88 единиц, а среднемесячная численность работающих в элеваторах – 478 человек.
В январе-марте в элеваторах хранилось 84,8 тысячи тонн продукции, 46,1% из которой составляла пшеница. Кроме того, 82,6% от общего объема размещенной продукции составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.
В первом квартале элеваторами реализовано 35,7 тысячи тонн продукции на сумму 45,2 млн лари, из которых 58% собственного производства.
По результатам исследования среднесуточная загрузка хранилищ в январе составила 54,6%, в феврале – 52,3%, в марте – 51,9%.