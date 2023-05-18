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Строго по факту: уничтожение ЗРК "Patriot", выборы в Турции и Европа против Индии – видео
Строго по факту: уничтожение ЗРК "Patriot", выборы в Турции и Европа против Индии – видео
Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий, как санкции подтолкнули Россию к модернизации – смотрите в видео 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T10:47+0400
2023-05-18T10:47+0400
2023-05-18T11:05+0400
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Как ракетные удары ВС России отдаляют контрнаступление ВСУ? Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий? Как санкции подтолкнули Россию к модернизации? Какие инструменты есть у России, чтобы удерживать Турцию от антироссийской политики при любой власти? Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту".
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мультимедиа, видео, видео, россия, грузия, турция, европа, индия
мультимедиа, видео, видео, россия, грузия, турция, европа, индия
Строго по факту: уничтожение ЗРК "Patriot", выборы в Турции и Европа против Индии – видео
10:47 18.05.2023 (обновлено: 11:05 18.05.2023)
Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий, как санкции подтолкнули Россию к модернизации – смотрите в видео
Как ракетные удары ВС России отдаляют контрнаступление ВСУ? Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий? Как санкции подтолкнули Россию к модернизации? Какие инструменты есть у России, чтобы удерживать Турцию от антироссийской политики при любой власти?
Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту".