https://sputnik-georgia.ru/20230518/strogo-po-faktu-unichtozhenie-zrk-patriot-vybory-v-turtsii-i-evropa-protiv-indii---video-277797776.html

Строго по факту: уничтожение ЗРК "Patriot", выборы в Турции и Европа против Индии – видео

Строго по факту: уничтожение ЗРК "Patriot", выборы в Турции и Европа против Индии – видео

Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий, как санкции подтолкнули Россию к модернизации – смотрите в видео 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T10:47+0400

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Как ракетные удары ВС России отдаляют контрнаступление ВСУ? Почему Запад хочет сделать из Грузии зону боевых действий? Как санкции подтолкнули Россию к модернизации? Какие инструменты есть у России, чтобы удерживать Турцию от антироссийской политики при любой власти? Обо всем этом подробно рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в новом выпуске программы "Строго по факту".

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Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, видео, россия, грузия, турция, европа, индия