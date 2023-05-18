https://sputnik-georgia.ru/20230518/voennyy-ekspert-ob-unichtozhenii-patriot-v-kieve-i-milliardnykh-poteryakh-zapadnogo-vpk---video-277813918.html

Военный эксперт об уничтожении Patriot в Киеве и миллиардных потерях западного ВПК - видео

Военный эксперт об уничтожении Patriot в Киеве и миллиардных потерях западного ВПК - видео

Главная цель конфликта на Украине - деньги. Об этом в интервью каналу "Sputnik на русском" заявил военный эксперт Александр Михайлов 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T16:38+0400

2023-05-18T16:38+0400

2023-05-18T16:38+0400

хани аль-мульки

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европа

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По его словам, Запад "расчехлил" последние остатки советских вооружений в Европе и теперь вынужден запускать собственное производство. Однако никто не хочет, чтобы "визитные карточки" западного ВПК горели на Украине, уничтоженные российскими вооружениями. Поэтому поставки оружия Украине планируются с большой осторожностью, ведь репутационный ущерб сейчас может превратиться в многомиллиардные потери в оборонных контрактах в будущем. Подробнее смотрите в видео.

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хани аль-мульки, видео, россия, украина, киев, европа, видео