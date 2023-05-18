https://sputnik-georgia.ru/20230518/vy-budete-v-shoke-nutsa-buzaladze-vozvraschaetsya-na-american-idol-277793427.html

"Вы будете в шоке": Нуца Бузаладзе возвращается на American Idol

"Вы будете в шоке": Нуца Бузаладзе возвращается на American Idol

Не успели грузинские поклонники Нуцы расстроиться за своего кумира, как вновь появился повод за нее порадоваться 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T11:01+0400

2023-05-18T11:01+0400

2023-05-18T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе выступит в финале всемирно известного музыкального проекта American Idol, рассказала исполнительница в соцсетях. Бузаладзе попала в American Idol, что стало беспрецедентным случаем, так как конкурс впервые принял не местного участника. Нуца вошла в число топ-12 конкурсантов, но в топ-10 пройти не смогла, не набрав достаточного количества зрительских голосов. На своей странице в соцсети Нуца сообщила поклонникам, что она выступит на финальном шоу дуэтом с артистом, однако имени его не назвала. "Я счастлива, что возвращаюсь в семью American Idol! Я очень рада тому сюрпризу, который ждет вас на финале. Вы будете в шоке, когда узнаете, кто мой напарник по дуэту!" – заинтриговала Бузаладзе. Трехчасовой финал проекта состоится 21 мая. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Бузаладзе участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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