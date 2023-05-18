https://sputnik-georgia.ru/20230518/zhivotnovodstvo-v-gruzii-novye-dannye-277774497.html

Животноводство в Грузии: новые данные

Животноводство в Грузии: новые данные

"Сакстат" представил свежую статистику по крупному рогатому скоту за первый квартал года 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T07:01+0400

2023-05-18T07:01+0400

2023-05-18T07:01+0400

экономика

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грузия

сакстат

крупный рогатый скот

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии на конец первого квартала 2023 года уменьшилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 929,8 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 448,2 тысячи, что на 4,3% меньше, чем в январе-марте 2022 года. За этот период поголовье свиней составило 159,5 тысяч, что на 6,3% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Кроме того, наблюдается и сокращение числа птиц в Грузии на 10,5%. Всего в стране в третьем квартале было 9,2 миллиона домашних птиц. Производство продуктов животноводства В первом квартале в Грузии было произведено 18,1 тысячи тонн мяса, что на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем, в стране выросло производство яиц на 2,7% и составило 169,9 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В январе-марте из Грузии было вывезено 19,6 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время импорт вырос в три раза и составил 900 голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 3,5 миллиона штук (+79,8%), а ввезено – 2,4 миллиона (+40,2%). Импорт свиней вырос на 50,5% и составил 28,3 тысячи голов. Что касается экспорта, в первом квартале вывезли лишь 100 голов свиней - это на 75% меньше, чем в январе-марте 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, сакстат, крупный рогатый скот