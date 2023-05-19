https://sputnik-georgia.ru/20230519/dve-psikhiatricheskie-kliniki-poyavyatsya-v-regione-kakheti-277828814.html

Две психиатрические клиники появятся в регионе Кахети

Две психиатрические клиники появятся в регионе Кахети

В Грузии, по данным на 2021 год, зарегистрировано более 84 тысяч человек с психическими и поведенческими расстройствами 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T10:58+0400

2023-05-19T10:58+0400

2023-05-19T11:13+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Психиатрические клиники построят в 2023 году в регионе Кахети, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в формате "час министра". Психиатры в Грузии неоднократно призывали власть обратить внимание на эту отрасль, добавить количество коек и увеличить финансирование лечения лиц, больных психическими расстройствами.У Минздрава был проект строительства двух психиатрических больниц в Кахети вместе с китайской компанией, но 2019-2021 годах из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса, с партнерами не было активной коммуникации, сообщил министр. Министр также коснулся скандальной темы насчет психиатрической клиники в Бедиани (регион Квемо Картли). По его словам, там через 3-4 месяца построят четыре маленькие психиатрические клиники, после чего пациентов распределят по новым учреждениям. Как отметил министр, Минздрав начал учет учреждений, предоставляющих такой сервис. В 2019 году аппарат Народного защитника Грузии опубликовал шокирующий доклад по итогам визита в психиатрическую больницу Бедиани. В отчете говорилось, что палаты были переполнены, многим негде было хранить личные вещи, туалеты были в ужасном состоянии, не закрывались даже двери, пациентам приходилось пользоваться общей мочалкой, одеждой. Скандально известную психбольницу в Сурами привели в порядок>>До этого аппарат Народного защитника опубликовал отчет о ситуации в психиатрической клинике Сурами, где также были выявлены ужасные условия. Проверка выявила проблемы как в инфраструктурном, так и в терапевтическом плане. Омбудсмен назвала условия в больнице ущемляющими достоинство пациентов и призвала Минздрав незамедлительно принять меры. С целью оптимизации и улучшения работы, психиатрическую больницу Сурами объединили с психиатрической больницей Бедиани. По данным за 2021 год, в Грузии зарегистрировано 84 142 человека с психическими и поведенческими расстройствами. Сколько из них лечится в больницах – неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав