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Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 77%
Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 77%
Между тем, экспорт изделий из стали и железа снизился на 97,9% 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T12:06+0400
2023-05-19T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Экспорт японских автомобилей в Россию в апреле 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов.Объем экспорта мотоциклов и автоциклов за указанный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%.Кроме того, вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий снизился на 34,6%.В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, россия, новости, япония
экономика, россия, новости, япония
Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 77%
12:06 19.05.2023 (обновлено: 12:10 19.05.2023)
Между тем, экспорт изделий из стали и железа снизился на 97,9%
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik.
Экспорт японских автомобилей в Россию в апреле 2023 года вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на министерство финансов.
Объем экспорта мотоциклов и автоциклов за указанный период вырос на 86,4%, цветных металлов – на 350%, изготовленной резины – на 208%.
Кроме того, вырос экспорт по таким позициям, как аудио- и видеоаппаратура (на 51,8%). Экспорт изделий из стали и железа упал по сравнению с апрелем 2022 года на 97,9%, а экспорт бумаги и бумажных изделий снизился на 34,6%.
В целом экспорт из Японии в Россию в апреле этого года вырос на 42,5% и составил 33,83 миллиарда иен (246,17 миллиона долларов).