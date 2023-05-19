https://sputnik-georgia.ru/20230519/erevanskiy-konyachnyy-zavod-prekratil-eksport-v-rossiyu-277825336.html

Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию

Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию

Власти будут по мере необходимости помогать фермерам, если им негде будет сбыть урожай, предназначенный для ЕКЗ 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T07:32+0400

2023-05-19T07:32+0400

2023-05-19T08:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию, и власти Армении постараются избежать потрясений с реализацией урожая винограда, сообщил Sputnik Армения. Вместе с тем, напомнил он, в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении столь тотально, как 10-15 лет назад. Это позволяет диверсифицировать производство, добавил он.Напомним, ранее представительство французской компании Pernod Ricard объявило об уходе с российского рынка. ЕКЗ на 100% принадлежит Pernod Ricard.Экспорт коньяка из Армении в пост-ковидном 2021 году начал восстанавливаться: по сравнению с 2020 он вырос примерно на 20%, до $240 млн с лишним. Около 75% экспорта, по данным Комитета госдоходов республики, приходится на Россию (в 2021 – около $180 млн). ЕКЗ – крупный, но не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию (наряду с ним, действует и ряд других крупных заводов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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