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Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию
Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию
Власти будут по мере необходимости помогать фермерам, если им негде будет сбыть урожай, предназначенный для ЕКЗ 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T07:32+0400
2023-05-19T07:32+0400
2023-05-19T08:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik. Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию, и власти Армении постараются избежать потрясений с реализацией урожая винограда, сообщил Sputnik Армения. Вместе с тем, напомнил он, в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении столь тотально, как 10-15 лет назад. Это позволяет диверсифицировать производство, добавил он.Напомним, ранее представительство французской компании Pernod Ricard объявило об уходе с российского рынка. ЕКЗ на 100% принадлежит Pernod Ricard.Экспорт коньяка из Армении в пост-ковидном 2021 году начал восстанавливаться: по сравнению с 2020 он вырос примерно на 20%, до $240 млн с лишним. Около 75% экспорта, по данным Комитета госдоходов республики, приходится на Россию (в 2021 – около $180 млн). ЕКЗ – крупный, но не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию (наряду с ним, действует и ряд других крупных заводов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, армения, коньяк, россия
в мире, новости, экономика, армения, коньяк, россия
Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию
07:32 19.05.2023 (обновлено: 08:00 19.05.2023)
Власти будут по мере необходимости помогать фермерам, если им негде будет сбыть урожай, предназначенный для ЕКЗ
ТБИЛИСИ, 19 мая – Sputnik.
Ереванский коньячный завод прекратил экспорт в Россию, и власти Армении постараются избежать потрясений с реализацией урожая винограда, сообщил Sputnik Армения
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"У меня нет официальных данных, но кажется, это официально: ЕКЗ прекратит экспорт в Россию. Это может повлиять на закупки урожая винограда, и мы должны следить за обстановкой и реагировать по мере необходимости", - заявил на совместном заседании ряда комиссий парламента министр экономики Армении Ваан Керобян.
Вместе с тем, напомнил он, в республике все больше начинают сажать винные сорта, и виноградарство, ориентированное на коньяк, уже не доминирует в Армении столь тотально, как 10-15 лет назад. Это позволяет диверсифицировать производство, добавил он.
Напомним, ранее представительство французской компании Pernod Ricard объявило об уходе с российского рынка. ЕКЗ на 100% принадлежит Pernod Ricard.
Экспорт коньяка из Армении в пост-ковидном 2021 году начал восстанавливаться: по сравнению с 2020 он вырос примерно на 20%, до $240 млн с лишним. Около 75% экспорта, по данным Комитета госдоходов республики, приходится на Россию (в 2021 – около $180 млн). ЕКЗ – крупный, но не единственный поставщик коньяка из Армении в Россию (наряду с ним, действует и ряд других крупных заводов).