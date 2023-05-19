https://sputnik-georgia.ru/20230519/goblin-ob-unichtozhenii-skladov-boepripasov-vsu-i-patriot-i-vyborakh-v-turtsii-i-gagauzii-277830051.html

Гоблин об уничтожении складов боеприпасов ВСУ и Patriot и выборах в Турции и Гагаузии

Гоблин об уничтожении складов боеприпасов ВСУ и Patriot и выборах в Турции и Гагаузии

Украинские ПВО снова "сбила" больше ракет, чем запустила Россия. Однако уничтоженный Patriot и пылающие склады боеприпасов ВСУ говорят о том, что у киевских... 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T11:39+0400

2023-05-19T11:39+0400

2023-05-19T11:39+0400

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Об этом в эфире программы "Категорически с Гоблином" заявил переводчик и публицист Дмитрий Пучков. Кроме того, обсудили с Гоблином выборы в Турции, произвол молдавских силовиков в ЦИКе Гагаузии и саммит G7 в Хиросиме. Смотрите об этих темах подробнее в видео.

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