https://sputnik-georgia.ru/20230519/goblin-ob-unichtozhenii-skladov-boepripasov-vsu-i-patriot-i-vyborakh-v-turtsii-i-gagauzii-277830051.html
Гоблин об уничтожении складов боеприпасов ВСУ и Patriot и выборах в Турции и Гагаузии
Гоблин об уничтожении складов боеприпасов ВСУ и Patriot и выборах в Турции и Гагаузии
Украинские ПВО снова "сбила" больше ракет, чем запустила Россия. Однако уничтоженный Patriot и пылающие склады боеприпасов ВСУ говорят о том, что у киевских... 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T11:39+0400
2023-05-19T11:39+0400
2023-05-19T11:39+0400
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Об этом в эфире программы "Категорически с Гоблином" заявил переводчик и публицист Дмитрий Пучков. Кроме того, обсудили с Гоблином выборы в Турции, произвол молдавских силовиков в ЦИКе Гагаузии и саммит G7 в Хиросиме. Смотрите об этих темах подробнее в видео.
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мультимедиа, видео, россия, турция, хиросима, g7, видео
мультимедиа, видео, россия, турция, хиросима, g7, видео
Гоблин об уничтожении складов боеприпасов ВСУ и Patriot и выборах в Турции и Гагаузии
Украинские ПВО снова "сбила" больше ракет, чем запустила Россия. Однако уничтоженный Patriot и пылающие склады боеприпасов ВСУ говорят о том, что у киевских властей желаемое сильно расходится с реальным
Об этом в эфире программы "Категорически с Гоблином" заявил переводчик и публицист Дмитрий Пучков.
Кроме того, обсудили с Гоблином выборы в Турции, произвол молдавских силовиков в ЦИКе Гагаузии и саммит G7 в Хиросиме.
Смотрите об этих темах подробнее в видео.