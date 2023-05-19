https://sputnik-georgia.ru/20230519/gruziya-sokhranila-mir-blagodarya-pragmatichnoy-politike--premer-277840562.html

Грузия сохранила мир благодаря прагматичной политике – премьер

Грузия сохранила мир благодаря прагматичной политике – премьер

Премьер Грузии не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T16:20+0400

2023-05-19T16:20+0400

2023-05-19T16:20+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Власти Грузии смогли сохранить и укрепить мир в стране благодаря своей прагматичной политике, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По его словам, страна устала от стольких воин, и теперь ей нужны развитие и мир. "Грузия пока не является ни членом НАТО, ни Евросоюза. Как вы думаете, как вы представляете, чтобы мы защищали наших граждан и объединили страну… Мы пытаемся спасти нашу страну. Защитить и укрепить национальные интересы нашей страны", – подчеркнул Гарибашвили. Премьер не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа и конечной целью которой является объединение страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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