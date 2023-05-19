https://sputnik-georgia.ru/20230519/pervyy-za-4-goda-samolet-iz-moskvy-uspeshno-priletel-v-tbilisi---video-277850015.html

Первый за 4 года: самолет из Москвы успешно прилетел в Тбилиси – видео

Первый за 4 года: самолет из Москвы успешно прилетел в Тбилиси – видео

Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновили прямые полеты, прерванные в 2019 году. Пассажиры рейса оказались довольны тем, что в Грузию наконец можно лететь... 19.05.2023, Sputnik Грузия

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россия отменила визы для граждан грузии

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Рейсы в Тбилиси будут выполняться ежедневно на российских самолетах SSJ100 из московского аэропорта "Внуково"."Каждый месяц летаю туда-обратно, Москва-Тбилиси. Сейчас это, конечно, облегчило мою жизнь, я очень счастлива", – сказала одна из пассажирок София Моше.Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во "Внуково" на самолетах Boeing 737.Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, россия отменила визы для граждан грузии, видео