https://sputnik-georgia.ru/20230519/pochemu-turtsiya-ne-vvodit-sanktsii-protiv-rf--zayavlenie-erdogana-277854811.html

Почему Турция не вводит санкции против РФ – заявление Эрдогана

Почему Турция не вводит санкции против РФ – заявление Эрдогана

Турецкий лидер прокомментировал вопрос об антироссийских рестрикциях 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T22:44+0400

2023-05-19T22:44+0400

2023-05-19T22:44+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Турция сейчас не на том этапе, чтобы вводить санкции против РФ, как это делает Запад, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заметил, что санкции Турции против РФ сыграют, прежде всего, против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, турция, анкара, реджеп тайип эрдоган, cnn, обострение ситуации вокруг украины 2022