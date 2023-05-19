https://sputnik-georgia.ru/20230519/pogoda-v-gruzii-na-vykhodnykh-rezko-ukhudshitsya-277852039.html

Погода в Грузии на выходных резко ухудшится

Погода в Грузии на выходных резко ухудшится

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, а в горных зонах активизацию оползневых процессов 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T21:41+0400

2023-05-19T21:41+0400

2023-05-19T21:41+0400

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грузия

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии на выходных. По прогнозам синоптиков, со второй половины дня субботы до воскресенья включительно в большинстве районов страны ожидается дождь с грозой, возможно, град. Непогода сохранится в отдельных районах Грузии и в понедельник. Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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