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Погода в Грузии на выходных резко ухудшится
Погода в Грузии на выходных резко ухудшится
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, а в горных зонах активизацию оползневых процессов 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T21:41+0400
2023-05-19T21:41+0400
2023-05-19T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии на выходных. По прогнозам синоптиков, со второй половины дня субботы до воскресенья включительно в большинстве районов страны ожидается дождь с грозой, возможно, град. Непогода сохранится в отдельных районах Грузии и в понедельник. Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
новости, грузия, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии на выходных резко ухудшится
Ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, а в горных зонах активизацию оползневых процессов
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды предупреждает о резком ухудшении погоды на территории Грузии на выходных.
По прогнозам синоптиков, со второй половины дня субботы до воскресенья включительно в большинстве районов страны ожидается дождь с грозой, возможно, град.
Непогода сохранится в отдельных районах Грузии и в понедельник.
Национальное агентство окружающей среды также предупреждает, что ожидаемые обильные осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в реках Грузии, паводки на маленьких реках, а в горных зонах – зарождение и активизацию оползневых процессов.