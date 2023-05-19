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Прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в аэропорту Тбилиси – видео
Прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в аэропорту Тбилиси – видео
В тбилисском международном аэропорту приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T14:46+0400
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Cамолет компании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 приземлился 19 мая в Тбилисском международном аэропорту после полудня.Российская авиакомпания планирует осуществлять перелеты семь раз в неделю. C такой же частотой между Тбилиси и Москвой c 20 мая будет летать и грузинская авиакомпания Georgian Airlines.
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мультимедиа, видео, москва, тбилиси, грузия, россия, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, москва, тбилиси, грузия, россия, видео-новости из грузии, видео
Прямой рейс из Москвы в Грузию приземлился в аэропорту Тбилиси – видео
14:46 19.05.2023 (обновлено: 14:52 19.05.2023)
В тбилисском международном аэропорту приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы
Cамолет компании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 приземлился 19 мая в Тбилисском международном аэропорту после полудня.
Российская авиакомпания планирует осуществлять перелеты семь раз в неделю. C такой же частотой между Тбилиси и Москвой c 20 мая будет летать и грузинская авиакомпания Georgian Airlines.