https://sputnik-georgia.ru/20230519/rosaviatsiya-vydala-razreshenie-georgian-airways-na-polety-mezhdu-gruziey-i-rossiey-277838830.html

Росавиация выдала разрешение Georgian Airways на полеты между Грузией и Россией

Росавиация выдала разрешение Georgian Airways на полеты между Грузией и Россией

Грузинская авиакомпания с 20 мая может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T14:56+0400

2023-05-19T14:56+0400

2023-05-19T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Росавиация выдала соответствующее разрешение грузинской авиакомпании Georgian Airways на выполнение рейсов между Тбилиси и Москвой, сообщили в ведомстве.Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на получение разрешения выполнять прямые перелеты между Россией и Грузии. С 20 мая самолеты Georgian Airways будут летать по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ежедневно, авиакомпания получили соответствующее разрешение от Росавиации.Кроме того, разрешение на выполнение прямых рейсов от авиационных властей получили две российские авиакомпании – Azimuth и Red Wings.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Авиакомпания Azimuth в пятницу, 20 мая, выполнила первый спустя четыре года прямой авиаперелет из Москвы в Тбилиси, что было сопровождено акцией протеста в Тбилисском аэропорту, организованной несколькими оппозиционными партиями и их сторонниами.Противники возобновления полетов говорят, что это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея ГавриловаПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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