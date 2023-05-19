https://sputnik-georgia.ru/20230519/smelo-v-gruziyu-s-gruzinskim-pasportom-277829711.html

Смело в Россию с грузинским паспортом

Смело в Россию с грузинским паспортом

Указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года, вступил в силу 15 мая. Первый прямой авиарейс... 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T11:26+0400

2023-05-19T11:26+0400

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карикатуры

россия отменила визы для граждан грузии

общество

грузия

россия

грузино-российские отношения

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Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов, въезжать в Россию и оставаться там на срок 90 дней из каждых 180 дней.Для того, чтобы поехать в Россию, гражданам Грузии нужно гордо предъявить пограничникам заграничный паспорт – этого достаточно. Ну и не забыть про авиабилет, если путешествие планируется на самолете.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

россия отменила визы для граждан грузии, общество, грузия, россия, грузино-российские отношения