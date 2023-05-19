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Смело в Россию с грузинским паспортом
Смело в Россию с грузинским паспортом
Указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года, вступил в силу 15 мая. Первый прямой авиарейс... 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T11:26+0400
2023-05-19T11:26+0400
2023-05-19T11:35+0400
карикатуры
россия отменила визы для граждан грузии
общество
грузия
россия
грузино-российские отношения
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Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов, въезжать в Россию и оставаться там на срок 90 дней из каждых 180 дней.Для того, чтобы поехать в Россию, гражданам Грузии нужно гордо предъявить пограничникам заграничный паспорт – этого достаточно. Ну и не забыть про авиабилет, если путешествие планируется на самолете.
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия отменила визы для граждан грузии, общество, грузия, россия, грузино-российские отношения
россия отменила визы для граждан грузии, общество, грузия, россия, грузино-российские отношения
Смело в Россию с грузинским паспортом
11:26 19.05.2023 (обновлено: 11:35 19.05.2023)
Указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года, вступил в силу 15 мая. Первый прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси и в обратном направлении после долгого перерыва будет осуществлен 19 мая
Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы, только на основании действительных документов, въезжать в Россию и оставаться там на срок 90 дней из каждых 180 дней.
Для того, чтобы поехать в Россию, гражданам Грузии нужно гордо предъявить пограничникам заграничный паспорт – этого достаточно. Ну и не забыть про авиабилет, если путешествие планируется на самолете.